И после смерти вокруг певца не рассеивается мистика.

Тело женщины недавно обнаружили на могиле Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. 47-летняя Алена пришла почтить память музыканта, возложить цветы и… выпить. Во время «посиделок» ее сердце внезапно остановилось.

Алена вместе с двумя приятелями пришла на кладбище. Все были подшофе, — продолжить выпивать они решили уже на могиле Виктора Цоя. Когда женщина сидела у памятника, ей резко стало плохо. Знакомые вызвали врачей, которые лишь констатировали смерть.

Предварительно, Алена скончалась от паленого алкоголя. Мужчины, гулявшие с ней, сейчас дают показания. По словам знакомых, погибшая была завсегдатаем кладбища — частенько приходила на звездные участки и выпивала там.

Гибель Виктора Цоя стала одной из самых трагичных и символичных утрат в истории русской рок-музыки. Лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет.

Трагедия произошла в Латвии, недалеко от города Тукумс. Цой ехал на своем автомобиле «Москвич-2141» по шоссе Слока—Талси. По официальной версии следствия, он заснул за рулем, в результате чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом «Икарус». Удар был настолько сильным, что музыкант погиб мгновенно. Водитель автобуса не пострадал.

Экспертиза показала, что в крови Цоя не было алкоголя или наркотиков. Причиной аварии признали переутомление — в тот период он много работал, записывал новый материал и почти не отдыхал. Эта деталь лишь усилила ощущение несправедливости случившегося: жизнь талантливого человека оборвалась на пике его творческих возможностей…

Вокруг Виктора Цоя существует множество мистических совпадений, включая предсказание собственной смерти, странную рамку на картине "Дорога" перед гибелью в "Икарусе", звонки с похожим голосом матери, а также мистические предчувствия в его песнях, такие как "Следи за собой" и сходство с Икаром, что создает ауру загадочности вокруг его трагического ухода и ранней смерти, порождая множество легенд о его жизни и судьбе.

Мистические предчувствия и совпадения

Картина "Дорога": Накануне аварии Цой написал картину, где изобразил водителя за рулем. Картина была найдена обведенной черной рамкой, что никто из близких не делал, и предвещало трагедию.

«Икар» и «Икарус»: Друзья сравнивали Виктора Цоя с Икаром, а погиб он в столкновении с автобусом марки «Икарус».

«Следи за собой»: Песня, в которой он пел "Папа! Следи за собой!", как бы предчувствуя беду, хотя в записи слышно "Папа".

Предчувствия в жизни: Цой оставил сына дома в день гибели, чего никогда не делал, словно предчувствуя беду, отмечали близкие.

Звонок матери: Матери Цоя звонили с голосом, похожим на его, после его смерти.

«Группа крови»: Многие считают, что песня предсказывала его судьбу и смерть, хотя это совпадение, а не мистика.

Мистические легенды

Миф о смерти: Поклонники не верили в его смерть, а некоторые даже требовали вскрыть могилу.

Закрытый гроб: Похороны в закрытом гробу способствовали возникновению мифов.

Необъяснимость аварии: Водитель автобуса утверждал, что Цой выехал на встречную полосу "таинственным образом", хотя следов алкоголя найдено не было.