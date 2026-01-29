Baltijas balss logotype
Как украинская модель в 21 год выжила и восстановилась после кошмарного нападения 4 1337

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маша по-прежнему самая красивая.

Маша по-прежнему самая красивая.

"После перелома позвоночника я четыре месяца лежала в кровати".

После трагедии, произошедшей с Марией Ковальчук в Дубае, ее жизнь действительно разделилась на «до» и «после». История 20-летней модели весной 2025 года прогремела на весь мир: внезапное исчезновение, элитная вечеринка, дети влиятельных бизнесменов, а затем — найденная на обочине дороги девушка с множественными переломами и тяжелейшей черепно-мозговой травмой.

Тогда казалось, что шансов на полноценную жизнь почти нет. Однако сегодня Мария не просто выжила, она заново учится жить, строит планы и открыто рассказывает о своем пути восстановления. За 2025 год Ковальчук перенесла несколько сложных операций, длительное время провела в коме и прошла через мучительную реабилитацию. По словам ее матери Анны Ковальчук, врачам буквально пришлось собирать дочь по кусочкам. Первое время после операций Мария чувствовала полное опустошение и не понимала, как принять свое новое тело, шрамы и ограничения. Но постепенно боль сменилась внутренней работой и именно этот этап девушка сегодня считает самым важным.

Сейчас Мария активно ведет социальные сети и честно делится тем, как проходит ее восстановление. Она регулярно отвечает на вопросы подписчиков и не скрывает, что трагедия сильно изменила ее мировоззрение. Накануне Ковальчук опубликовала в блоге видео, в котором рассказала, чем живет сейчас и какие планы строит на будущее. Девушка призналась, что в последнее время ее особенно увлек макияж. В ролике Мария красится перед камерой и параллельно рассказывает о своей повседневной жизни, не скрывая ни сложностей, ни маленьких побед.

1101x826_0xPsJfIdEJ_7528001626026030409.jpg

«Я очень активно восстанавливаюсь и занимаюсь физиотерапией два раза в неделю. Я уже могу ходить. Помимо физиотерапии, я хожу в зал два раза в неделю. После перелома позвоночника я четыре месяца лежала в кровати, естественно, поправилась на 10 килограммов. Сейчас я ограничиваю себя в питании и похудела на три килограмма. На данный момент у меня есть проблемы с ногой, поэтому тренировки в зале для меня непростые, в основном делаю кардио. Позвоночник уже полностью зажил, и мне предстоит еще одна операция по снятию металла с ноги», — рассказала Мария.

Как только у нее появилась возможность самостоятельно передвигаться, Ковальчук решила не зацикливаться только на лечении. Она начала посещать курсы норвежского языка и уже около двух месяцев активно его изучает. Параллельно Мария продолжает учить английский — занятия проходят несколько раз в неделю. Свободные выходные она старается посвящать общению с друзьями, с которыми, к ее собственному удивлению, успела познакомиться в небольшом норвежском городе, где сейчас проходит реабилитацию.

#социальные сети #макияж #восстановление #травма #английский язык #преступления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    30-го января

    Там женщина не важнее табуретки

    2
    1
  • Пп
    Прожектор перестройки
    29-го января

    Интереснее было бы узнать, что на самом деле с ней произошло, а не то как она восстанавливается.

    7
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го января

    Живуча однако!

    4
    3
  • AK
    Aleks Koff
    29-го января

    Редакция. Когда создаётся впечатление, что ва ужен не куда падать и что вы достигли дна, вы умудряетесь постучать с низу. Вы хоть бы посмотрели о роде занятий этой, с позволения сказать, "модели", прежде чем её пиарить...

    24
    2
