После трагедии, произошедшей с Марией Ковальчук в Дубае, ее жизнь действительно разделилась на «до» и «после». История 20-летней модели весной 2025 года прогремела на весь мир: внезапное исчезновение, элитная вечеринка, дети влиятельных бизнесменов, а затем — найденная на обочине дороги девушка с множественными переломами и тяжелейшей черепно-мозговой травмой.

Тогда казалось, что шансов на полноценную жизнь почти нет. Однако сегодня Мария не просто выжила, она заново учится жить, строит планы и открыто рассказывает о своем пути восстановления. За 2025 год Ковальчук перенесла несколько сложных операций, длительное время провела в коме и прошла через мучительную реабилитацию. По словам ее матери Анны Ковальчук, врачам буквально пришлось собирать дочь по кусочкам. Первое время после операций Мария чувствовала полное опустошение и не понимала, как принять свое новое тело, шрамы и ограничения. Но постепенно боль сменилась внутренней работой и именно этот этап девушка сегодня считает самым важным.

Сейчас Мария активно ведет социальные сети и честно делится тем, как проходит ее восстановление. Она регулярно отвечает на вопросы подписчиков и не скрывает, что трагедия сильно изменила ее мировоззрение. Накануне Ковальчук опубликовала в блоге видео, в котором рассказала, чем живет сейчас и какие планы строит на будущее. Девушка призналась, что в последнее время ее особенно увлек макияж. В ролике Мария красится перед камерой и параллельно рассказывает о своей повседневной жизни, не скрывая ни сложностей, ни маленьких побед.

«Я очень активно восстанавливаюсь и занимаюсь физиотерапией два раза в неделю. Я уже могу ходить. Помимо физиотерапии, я хожу в зал два раза в неделю. После перелома позвоночника я четыре месяца лежала в кровати, естественно, поправилась на 10 килограммов. Сейчас я ограничиваю себя в питании и похудела на три килограмма. На данный момент у меня есть проблемы с ногой, поэтому тренировки в зале для меня непростые, в основном делаю кардио. Позвоночник уже полностью зажил, и мне предстоит еще одна операция по снятию металла с ноги», — рассказала Мария.

Как только у нее появилась возможность самостоятельно передвигаться, Ковальчук решила не зацикливаться только на лечении. Она начала посещать курсы норвежского языка и уже около двух месяцев активно его изучает. Параллельно Мария продолжает учить английский — занятия проходят несколько раз в неделю. Свободные выходные она старается посвящать общению с друзьями, с которыми, к ее собственному удивлению, успела познакомиться в небольшом норвежском городе, где сейчас проходит реабилитацию.