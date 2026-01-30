Baltijas balss logotype
Министерство внутренней безопасности США изучает таинственный «гаванский синдром» 0 523

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди подвергаются варварским экспериментам.

Люди подвергаются варварским экспериментам.

Из карманов налогоплательщиков ушли восьмизначные суммы.

Располагая самым большим в мире военным бюджетом (на 2026 год Д. Трамп запросил более триллиона долларов), США собираются финансировать ряд дорогостоящих проектов, среди которых разработка гиперзвукового оружия, строительство военных кораблей и уже подвергшаяся резкой критике система ПВО «Золотой купол».

Не обошлось и без сюрприза — среди приобретений Министерства войны оказалась необычная пушка, по слухам вызывающая так называемый «гаванский синдром», болезненное состояние организма, с которым 10 лет назад столкнулись дипломаты США и Канады, работающие за границей.

Расследование загадочного явления тогда закончилось ничем, и те инциденты уже стали забываться. Однако ими вдруг (еще при администрации Дж. Байдена) заинтересовался Пентагон, который выделил одному из подразделений Министерства внутренней безопасности неназванное количество миллионов долларов («восьмизначную сумму») на приобретение этого оружия в ходе секретной операции.

Исследования полученного устройства длятся уже больше года. Как сообщил источник в CNN, пушка излучает импульсные радиоволны, которые, якобы, и вызвали «гаванский синдром». По итогам исследования, опубликованного в Международном журнале социальной психиатрии, утверждается, что в данном случае речь может идти о «реакциях на факторы окружающей среды и стрессовых реакциях, объединенных одним ярлыком».

В результате, загадочное устройство либо поможет расставить все точки над i, либо Пентагон в очередной раз потратит миллионы долларов американских налогоплательщиков на весьма сомнительные исследования.

Читайте нас также:
#США #пентагон #ПВО #исследования #шпионаж
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

