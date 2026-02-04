Baltijas balss logotype
Четверо земгальских полицейских скрыли ответственность коллеги за аварию 1 421

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Четверо земгальских полицейских скрыли ответственность коллеги за аварию

Во второй половине января Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало четверых сотрудников Земгальского регионального управления Государственной полиции по подозрению в бездействии и служебном подлоге, совершённом группой лиц по предварительному сговору, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что полицейские, возможно, умышленно не исполнили возложенные на них обязанности и внесли в служебные документы недостоверные сведения, чтобы помочь другому сотруднику полиции избежать установленной законом ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия.

В свою очередь, сотрудник полиции, спровоцировавший ДТП, был задержан по подозрению в подстрекательстве других полицейских к бездействию — то есть к невыполнению действий, которые в соответствии с законом и служебным заданием государственное должностное лицо обязано было осуществить.

БВБ провело процессуальные действия, в ходе которых были обнаружены и изъяты предметы, связанные с расследуемыми преступлениями.

Полицейские, вовлечённые в совершение преступлений, имеют статус лиц, пользующихся правом на защиту. Им были назначены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, включая запрет на занятие определённых должностей в Государственной полиции для трёх из них.

Преступление было выявлено в тесном сотрудничестве с Государственной полицией, которая предоставила БВБ первоначальную информацию о возможном нарушении закона.

В интересах следствия дополнительная информация в настоящее время не предоставляется.

#полиция #коррупция #задержание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    4-го февраля

    Все должны сесть в тюрьму. Мент совершающий преступление, не просто преступник, а персона дискредитирующее власть в государстве

    1
    1

