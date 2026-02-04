Baltijas balss logotype
Дата публикации: 04.02.2026
ФОТО: скриншот видео TV3

Во вторник утром примерно на полчаса была нарушена работа трамваев в направлении из центра Риги в Иманту. Водитель микроавтобуса из-за яркого солнца вовремя не заметил общественный транспорт и, пересекав пути, спровоцировал столкновение. Люди не пострадали – это большое утешение для виновного водителя. Об остальном позаботятся страховщики.

На фотографии, сделанной очевидицей, видно, как фургон водоснабжения с вмятой передней частью остановился у трамвая и опоры на перекрёстке улицы Клейсту и бульвара Анниньмуйжас, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Когда на место прибыла съёмочная группа Degpunktā, трамвай уже уехал, а автомобиль с помощью эвакуатора был перемещён на обочину. Вокруг него суетился представитель фирмы, приехавший на помощь водителю.

"Водитель подъехал к перекрёстку и не убедился, свободен ли путь. Как он сам сказал, солнце ослепило, он выехал и 'встретился' с трамваем — вот и результат: машина списана", — рассказал коллега водителя попавшего в аварию фургона.

В аварии пострадали только транспортные средства, и трамвай в сторону Иманты задержался примерно на полчаса. Чтобы таких ситуаций не происходило, нужно тщательно убеждаться в безопасности.

"Хочется особенно напомнить водителям: при пересечении трамвайных путей будьте предельно внимательны, уступайте трамваю и проявляйте осторожность, так как тормозной путь трамвая очень длинный", — отмечает представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевица-Фелдмане.

И следует помнить, что почти во всех случаях столкновений с рельсовым транспортом виноват будет водитель автомобиля — если только трамвай не проехал на запрещающий сигнал светофора.

