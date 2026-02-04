Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Обезьяны. Больше никто». В ожидании пожарных в Саласпилсе людей огорчило поведение полиции 1 3466

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Обезьяны. Больше никто». В ожидании пожарных в Саласпилсе людей огорчило поведение полиции
ФОТО: скриншот видео TV3

Незадолго до 19:30 вечером несколько пожарных бригад спешили к частному дому в Саласпилсе. Пожар вспыхнул в хозяйственной постройке на территории, где находилась баня с жилой комнатой и пристроенный дровяной сарай. Хозяин дома рассказывает, что пламя заметили, когда оно уже было на значительной высоте, поэтому даже не пытались тушить своими силами — оставалось полагаться на спасателей.

Огонь, поднимавшийся над горящей хозяйственной постройкой, был виден за несколько километров, сообщает передача Degpunktā (TV3). Сильнее всего пострадал пристроенный к зданию сарай, где хранились дрова и садовые принадлежности. Затронуты были и жилые помещения. В соседнем доме в тот момент находились несколько членов семьи. Вспоминая неприятный вечер воскресенья, хозяин едва сдерживает слёзы. Он слышал, как начал трещать шифер.

"Ну что тут скажешь. Вызвали пожарных — и всё. А потом сбежались полицейские, только и делают, что выталкивают из дома. Ну, это, я бы сказал, обезьяны. Больше никто. Дом не горит — там горит [хозпостройка]. Говорю: разрешите взять документы, главное — я же голый. А они только и толкают: «Сейчас применим силу». Я говорю: я сейчас тоже применю силу", — рассказывает хозяин дома.

Всё закончилось лишь резкой словесной перепалкой — домочадцам разрешили на мгновение вернуться в помещение и надеть тёплые куртки. Семье пришлось провести на улице два часа, пока пожарные не завершили тушение. Хозяин рассказывает, что в хозяйственной постройке были и электричество, и печь в бане. Что стало источником возгорания — остаётся только гадать.

Огонь полностью уничтожил дровяной сарай и уничтожил половину крыши хозяйственной постройки, которую теперь накрыли плёнкой. Также потрескались окна дома, выходящие на очаг пожара.

Хозяин говорит, что под сгоревшей крышей находились жилые помещения, которые, скорее всего, удастся восстановить с помощью сына.

"Но сейчас, зимой, конечно, нет. Зимой ведь нельзя. Сначала надо всё высушить, всё залито водой. (DP: Летом будете восстанавливать своими силами?) Если я один мог всё построить, то... тогда, наверное, сейчас уже не смогу, но помогу разумом".

В ближайшие дни в хозяйстве побывают эксперты, и тогда станет ясно, что стало причиной пожара.

Читайте нас также:
#пожар #происшествие #полиция #эвакуация #спасатели #восстановление #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
2
14
2
5

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    4-го февраля

    Не обезьяны, а хранители кустов и выписыватели протоколов. Их цель не защищать и помогать, а писать тупые протоколы и штрафы. Зачем нам такие менты?

    92
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: От сумы не зарекайся. Иконка видео
Изображение к статье: В рамках уголовного процесса по делу «Rail Baltica» допрошено около 60 человек
Изображение к статье: Начальник будет не в восторге: трамвай серьёзно помял фургон по доставке воды
Изображение к статье: Польская полиция прибыла на место очередной диверсии. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео