Незадолго до 19:30 вечером несколько пожарных бригад спешили к частному дому в Саласпилсе. Пожар вспыхнул в хозяйственной постройке на территории, где находилась баня с жилой комнатой и пристроенный дровяной сарай. Хозяин дома рассказывает, что пламя заметили, когда оно уже было на значительной высоте, поэтому даже не пытались тушить своими силами — оставалось полагаться на спасателей.

Огонь, поднимавшийся над горящей хозяйственной постройкой, был виден за несколько километров, сообщает передача Degpunktā (TV3). Сильнее всего пострадал пристроенный к зданию сарай, где хранились дрова и садовые принадлежности. Затронуты были и жилые помещения. В соседнем доме в тот момент находились несколько членов семьи. Вспоминая неприятный вечер воскресенья, хозяин едва сдерживает слёзы. Он слышал, как начал трещать шифер.

"Ну что тут скажешь. Вызвали пожарных — и всё. А потом сбежались полицейские, только и делают, что выталкивают из дома. Ну, это, я бы сказал, обезьяны. Больше никто. Дом не горит — там горит [хозпостройка]. Говорю: разрешите взять документы, главное — я же голый. А они только и толкают: «Сейчас применим силу». Я говорю: я сейчас тоже применю силу", — рассказывает хозяин дома.

Всё закончилось лишь резкой словесной перепалкой — домочадцам разрешили на мгновение вернуться в помещение и надеть тёплые куртки. Семье пришлось провести на улице два часа, пока пожарные не завершили тушение. Хозяин рассказывает, что в хозяйственной постройке были и электричество, и печь в бане. Что стало источником возгорания — остаётся только гадать.

Огонь полностью уничтожил дровяной сарай и уничтожил половину крыши хозяйственной постройки, которую теперь накрыли плёнкой. Также потрескались окна дома, выходящие на очаг пожара.

Хозяин говорит, что под сгоревшей крышей находились жилые помещения, которые, скорее всего, удастся восстановить с помощью сына.

"Но сейчас, зимой, конечно, нет. Зимой ведь нельзя. Сначала надо всё высушить, всё залито водой. (DP: Летом будете восстанавливать своими силами?) Если я один мог всё построить, то... тогда, наверное, сейчас уже не смогу, но помогу разумом".

В ближайшие дни в хозяйстве побывают эксперты, и тогда станет ясно, что стало причиной пожара.