Молодежь в Латвии все чаще заказывает сладости с наркотиками 0 368

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.02.2026
LETA
Изображение к статье: Молодежь в Латвии все чаще заказывает сладости с наркотиками

Среди молодежи в Латвии и других странах ЕС все больше распространяется тенденция заказывать чаи и сладости, например, печенье и желейные конфеты, в которые подмешаны наркотики и психотропные вещества, сообщил в четверг журналистам руководитель налогово-таможенной полиции Андрей Гришин.

В электронных сигаретах и других курительных устройствах, который доставляются из других стран ЕС, также обнаружены одурманивающие вещества.

По словам Гришина, самому младшему из известных покупателей - 13 лет. Типичный профиль таких молодых людей - учащиеся школ и студенты вузов, часто из стабильных семей. В большинстве случаев покупателями являются юноши в возрасте от 18 до 24 лет. Лишь немногие из заказчиков ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Несовершеннолетние потребители наркотиков используют для заказов личности родственников. По наблюдениям сотрудников правоохранительных органов, большинство потребителей - жители Рижского региона, но сладости с наркотиками заказывают и в других городах - Лиепае, Вентспилсе, Валмиере и Даугавпилсе.

Гришин отметил, что подпольная наркоиндустрия постоянно работает над тем, чтобы обойти государство в борьбе с наркотиками. "Фактически каждый день появляются новые вещества", - добавил он.

Он не стал отрицать, что правоохранительные органы не могут перекрыть все каналы распространения наркотиков за один день. Более того, если закрывается один канал, то автоматически появляется другой. Хотя латвийская законодательная база достаточно динамична, в то же время вещества, запрещенные в Латвии, не запрещены в других странах ЕС, и преступники пользуются этой ситуацией, признал Гришин.

В отличие от ряда других стран ЕС, в Латвии серьезным преступлением является перемещение наркотических веществ через государственную границу в любом количестве, даже если эти вещества или содержащие их продукты были приобретены в интернет-магазинах или торговых точках в странах, где это разрешено.

Максимально возможное наказание за такие преступления - лишение свободы на срок до пяти или даже десяти лет, если они совершены в крупном размере или группой лиц.

Несмотря на то, что поставки такой "продукции" часто осуществляются через анонимные каналы доставки, такие как почта и курьерская служба, сотрудники правоохранительных органов в Латвии и других странах ЕС знают об этих методах, сотрудничают друг с другом и с операторами доставки и могут выявлять преступников. Расследования в большинстве случаев заканчиваются успешно, и преступников удается идентифицировать.

С 2025 года было выявлено и изъято 599 подозрительных партий новых психоактивных веществ из интернет-магазинов. На данный момент возбуждено 369 уголовных дел.

Налогово-таможенная полиция активно сотрудничает с другими правоохранительными органами Латвии и ЕС, чтобы максимально ограничить доступность таких продуктов в интернете и перекрыть пути и каналы поставок в Латвию.

#Латвия #молодежь #преступность #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
