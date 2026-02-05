Baltijas balss logotype
Задержан украинский подросток, который направлялся в Ригу для совершения диверсий

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.02.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Задержан украинский подросток, который направлялся в Ригу для совершения диверсий

Журнал The New Yorker, ссылаясь на данные европейских правоохранительных органов и спецслужб, указывает на новую тактику гибридной войны России.

Так, в апреле 2024 года украинка по имени Анна получила неожиданный звонок от давнего знакомого — мужчины по имени Данил Громов. Они были знакомы ещё по Харькову.

После российского вторжения в Украину Анна вместе с семьёй бежала в Вильнюс. Громов сообщил, что ему нужна услуга: его друг ищет в Вильнюсе человека, который мог бы забрать для него посылку. Может ли Анна помочь? Она согласилась и вскоре после этого получила звонок через Telegram. Пользователь под именем Warrior2Alpha сообщил ей, что посылка находится в камере хранения на железнодорожном вокзале. Он прислал скриншот чека с кодом для открытия дверцы.

Анна забрала из ячейки синюю сумку IKEA, содержимое которой показалось странным: упакованная в коробку радиоуправляемая машинка, кабели, несколько мобильных телефонов и зарядные устройства.

Через несколько дней Warrior2Alpha потребовал прислать фотографии содержимого сумки. После того как Анна отправила снимки, она получила новые инструкции — переложить сумку в другую камеру хранения на станции. Заподозрив, что что-то неладно, женщина обратилась в полицию.

Эксперты литовского антитеррористического подразделения установили, что кажущиеся игрушками предметы и устройства на самом деле являются детонаторами, предназначенными для поджогов или взрывов. Чтобы задержать получателя отправления, полиция заменила содержимое сумки муляжами и установила GPS-трекер. Анна поместила сумку в указанную камеру хранения.

Вскоре после этого посылку забрал 17-летний молодой человек, который сел в автобус и направился в Ригу. Полиция остановила автобус неподалёку от Паневежиса и задержала подростка — украинского беженца Данила Бардадыма. На допросе он признался, что ранее уже совершал умышленные поджоги и направлялся в Ригу, чтобы повторить подобное.

Прокуроры указали, что подросток действовал «в интересах военных структур и спецслужб Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что в Литве прокурор Томас Улдукис обратился в Вильнюсский окружной суд с требованием назначить четырёхлетнее тюремное заключение гражданину Украины Данилу Бардадыму, обвиняемому в поджоге торгового центра IKEA в Вильнюсе.

#терроризм #Литва #Украина #спецслужбы #прокуратура #ikea #Россия
(8)
  I
    Inga
    6-го февраля

    околоук-раинские парниши,девы,руководитель труппы с гоморра и ещё. некоторым,чтобы в такую армию попасть ,с географией не повезло,не там родились и жили ,или к ним пришёл кто-то. волшебничек с диверсантами,гомррийцем .вот они умели послать.

    1
    5
  Мп
    Мимо проходил
    5-го февраля

    Из протокола допроса: "Задержанный собирался вручную прорыть тоннель Вильнюс-Москва и затопить его неразбавленной российской пропагандой..."

    Мелко мыслите, искатели "руки Москвы". Кот Скрипалей угоризненно глядит на нас с небес...

    21
    4
  ЙВ
    Йожык Втумане
    5-го февраля

    Парню на выбор предложили--или в окопы, где сгинет, или сыграет российского агента. Тогда на фронт не отправят, еще и заплатят.

    26
    3
  010725
    010725
    5-го февраля

    Да уж, поймали литовцы Бардадыма, а если поднапрягутся - поймают и К. Барабаса.

    16
    4
  VS
    Vad Sorry
    5-го февраля

    Конечно нам можно им нет:))) Так Путин миллиардами тратит интересно если он там ни 100 долларов , вложит 10 миллиардов? На покупку синюшников:) ? Латвия ни воюет с Россией но даёт оружие которое убивает Россиян и даёт деньги, а если Путин так же сделает? Ни кто про это ни думал? А ни кто ни думал что Россию ни когда ни тронут даже если он Ригу завтра долбанет, там столько ядерного потенциала, что все просто пострадают, а санкций уже ни осталось:))) ну у России есть территория, вся таблица Менделеева, и дешёвая рабочая сила :))) ну как такое можно выиграть? На кого ставки делаем?

    28
    3
  VS
    Vad Sorry
    5-го февраля

    Интересно а когда Латвия спонсирует Украину оружием и деньгами ..которое убивает Россиян на их территории это наверное демократия? :)))

    43
    2
  I
    Inga
    5-го февраля

    подозреваемый в тяжких деяниях,подлежит растрелу.возраст,сам придумай от диктатора.в луганске так и было.не суд,а трибунал. зондер команду не интервьюируют.подростки диверсанты код РФ .У пострадавших,есть в этих землях и пространствах ,хорошие места?тебе,хоть кто-то нравиться,?иди лечись уебок.Я тебе щас подотру по ибрейски.

    1
    29
  I
    Inga
    5-го февраля

    С вашими ,враждеными комментариями, через текст продираться нужно,чтобы посыл уловить.Хорош ссылаться,на мас.медиа магазин.Нашли с кем письками мериться, подростки террористы. Здесь просто диверсанты какие-то, агент

    1
    26
