Так, в апреле 2024 года украинка по имени Анна получила неожиданный звонок от давнего знакомого — мужчины по имени Данил Громов. Они были знакомы ещё по Харькову.

После российского вторжения в Украину Анна вместе с семьёй бежала в Вильнюс. Громов сообщил, что ему нужна услуга: его друг ищет в Вильнюсе человека, который мог бы забрать для него посылку. Может ли Анна помочь? Она согласилась и вскоре после этого получила звонок через Telegram. Пользователь под именем Warrior2Alpha сообщил ей, что посылка находится в камере хранения на железнодорожном вокзале. Он прислал скриншот чека с кодом для открытия дверцы.

Анна забрала из ячейки синюю сумку IKEA, содержимое которой показалось странным: упакованная в коробку радиоуправляемая машинка, кабели, несколько мобильных телефонов и зарядные устройства.

Через несколько дней Warrior2Alpha потребовал прислать фотографии содержимого сумки. После того как Анна отправила снимки, она получила новые инструкции — переложить сумку в другую камеру хранения на станции. Заподозрив, что что-то неладно, женщина обратилась в полицию.

Эксперты литовского антитеррористического подразделения установили, что кажущиеся игрушками предметы и устройства на самом деле являются детонаторами, предназначенными для поджогов или взрывов. Чтобы задержать получателя отправления, полиция заменила содержимое сумки муляжами и установила GPS-трекер. Анна поместила сумку в указанную камеру хранения.

Вскоре после этого посылку забрал 17-летний молодой человек, который сел в автобус и направился в Ригу. Полиция остановила автобус неподалёку от Паневежиса и задержала подростка — украинского беженца Данила Бардадыма. На допросе он признался, что ранее уже совершал умышленные поджоги и направлялся в Ригу, чтобы повторить подобное.

Прокуроры указали, что подросток действовал «в интересах военных структур и спецслужб Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что в Литве прокурор Томас Улдукис обратился в Вильнюсский окружной суд с требованием назначить четырёхлетнее тюремное заключение гражданину Украины Данилу Бардадыму, обвиняемому в поджоге торгового центра IKEA в Вильнюсе.