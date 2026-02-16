51-летнюю Саммер Уорден приговорили в Канзасе к трем месяцам заключения в федеральной тюрьме и двум годам испытательного срока за дачу ложных показаний против своей бывшей жены. Женщина состояла в браке с астронавткой Энн Макклейн и обвинила ту во взломе своего банковского счета с орбиты Международной космической станции (МКС).

Уорден, которая в прошлом служила в разведке ВВС США, в июле 2019 года заявила, что ее экс-супруга якобы угадала пароль и незаконно получила доступ к деньгам, пока находилась в космосе. Дело могло стать первым зарегистрированным случаем преступной деятельности из-за пределов Земли.

Позже федеральные следователи выяснили, что Уорден сама предоставила Макклейн доступ к своим счетам с 2015 года в рамках совместного пользования. Тем не менее Уорден продолжила распространять ложную информацию в новостных изданиях и наняла медиа-консультанта, чтобы тот продвигал эту версию, отметили власти.

Прокуратура в итоге возбудила против самой Уорден уголовное дело о даче ложных показаний. В ноябре 2025 года женщина признала свою вину. Помимо краткого тюремного срока и дополнительного условного, она обязана будет также выплатить бывшей супруге компенсацию за свои слова в размере $210 000.

People отмечает, что незадолго до развода в 2018 году жалобу против Уорден в свою очередь подавала Макклейн. Астронавтка обвиняла жену в домашнем насилии, но дело в итоге не получило развития.

Макклейн является третьим в истории представителем ЛГБТ-сообщества среди астронавтов США. О ее ориентации не было известно до жалобы Уорден. Астронавтка продолжает карьеру — последний раз она летала на МКС в марте 2025 года в качестве командира экспедиции SpaceX Crew-10. Оттуда она вернулась в марте того же года.