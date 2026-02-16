Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывшую жену американской астронавтки посадили за мошенничество 1 935

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они были не пара.

Ну чем они были не пара.

Прокуратура в итоге возбудила против самой Уорден уголовное дело о даче ложных показаний.

51-летнюю Саммер Уорден приговорили в Канзасе к трем месяцам заключения в федеральной тюрьме и двум годам испытательного срока за дачу ложных показаний против своей бывшей жены. Женщина состояла в браке с астронавткой Энн Макклейн и обвинила ту во взломе своего банковского счета с орбиты Международной космической станции (МКС).

Уорден, которая в прошлом служила в разведке ВВС США, в июле 2019 года заявила, что ее экс-супруга якобы угадала пароль и незаконно получила доступ к деньгам, пока находилась в космосе. Дело могло стать первым зарегистрированным случаем преступной деятельности из-за пределов Земли.

Позже федеральные следователи выяснили, что Уорден сама предоставила Макклейн доступ к своим счетам с 2015 года в рамках совместного пользования. Тем не менее Уорден продолжила распространять ложную информацию в новостных изданиях и наняла медиа-консультанта, чтобы тот продвигал эту версию, отметили власти.

Прокуратура в итоге возбудила против самой Уорден уголовное дело о даче ложных показаний. В ноябре 2025 года женщина признала свою вину. Помимо краткого тюремного срока и дополнительного условного, она обязана будет также выплатить бывшей супруге компенсацию за свои слова в размере $210 000.

People отмечает, что незадолго до развода в 2018 году жалобу против Уорден в свою очередь подавала Макклейн. Астронавтка обвиняла жену в домашнем насилии, но дело в итоге не получило развития.

Макклейн является третьим в истории представителем ЛГБТ-сообщества среди астронавтов США. О ее ориентации не было известно до жалобы Уорден. Астронавтка продолжает карьеру — последний раз она летала на МКС в марте 2025 года в качестве командира экспедиции SpaceX Crew-10. Оттуда она вернулась в марте того же года.

Читайте нас также:
#ЛГБТ #мошенничество #скандалы #spacex #домашнее насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
2
2
2
0

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Андрей
    16-го февраля

    Редакция, вы серьёзно? Какое нам тут дело до розовых пони, даже если они космические мошенники? А вот про заседание РД молчите. А там сегодня интересная тема. Да и про суд над Андриец вам тоже не интересно писать. А про то, что К.К. оделась в цвета российского флага. А у нас за то же самое, посадили человека. И даже не за то же. Та же Е.Крейле, за 3 кирпича в своей квартире тех же цветов - сидит. А тут оделать в цвета К.Г.Б. на международной конференции и хоть бы что!

    Тогда так и напишите, что у вас чисто развлекательный контент. Тогда всем понятно будет, что это чисто коммерческий проект без обязательств перед публикой!

    22
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео