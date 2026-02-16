В настоящее время средняя заработная плата до уплаты налогов составляет 1728 евро. Пожарные работают в нормальном рабочем режиме. В среднем у каждого пожарного семь-восемь дежурств в месяц, однако бывают месяцы, когда их может быть и пять. Если кто-то заболевает, другому, возможно, приходится отработать в том месяце десять смен, но в последующие месяцы это выравнивается.

В оставшееся время, согласовав это с ГПСС, пожарный может выполнять дополнительную работу, пояснил Балтманис.

У пожарных предусмотрены различные социальные гарантии. Если непрерывно прослужить пять лет, пожарный может получить пособие в размере трёх месячных окладов. В течение года пожарный может получить оплаченные медицинские услуги на сумму до 600 евро, а также до 400 евро на стоматологические услуги и до 100 евро — на приобретение медикаментов, всего 1100 евро, которые ГПСС может предоставить в качестве социальной гарантии. В случае травмы, в зависимости от её тяжести, можно получить компенсацию в размере 200, 5000 или 10 000 евро, рассказал Балтманис.

Nra.lv