Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какую зарплату в Латвии получает пожарный? Рассказал генерал ГПСС Балтманис 0 9531

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какую зарплату в Латвии получает пожарный? Рассказал генерал ГПСС Балтманис
ФОТО: Youtube

Начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) генерал Мартиньш Балтманис в интервью "Nra.lv sarunas" рассказал, какую зарплату получают пожарные.

В настоящее время средняя заработная плата до уплаты налогов составляет 1728 евро. Пожарные работают в нормальном рабочем режиме. В среднем у каждого пожарного семь-восемь дежурств в месяц, однако бывают месяцы, когда их может быть и пять. Если кто-то заболевает, другому, возможно, приходится отработать в том месяце десять смен, но в последующие месяцы это выравнивается.

В оставшееся время, согласовав это с ГПСС, пожарный может выполнять дополнительную работу, пояснил Балтманис.

У пожарных предусмотрены различные социальные гарантии. Если непрерывно прослужить пять лет, пожарный может получить пособие в размере трёх месячных окладов. В течение года пожарный может получить оплаченные медицинские услуги на сумму до 600 евро, а также до 400 евро на стоматологические услуги и до 100 евро — на приобретение медикаментов, всего 1100 евро, которые ГПСС может предоставить в качестве социальной гарантии. В случае травмы, в зависимости от её тяжести, можно получить компенсацию в размере 200, 5000 или 10 000 евро, рассказал Балтманис.

Nra.lv

Читайте нас также:
#интервью #Латвия #зарплата #компенсация #травмы #стоматология #ГПСС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
13
2
2
3
9

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео