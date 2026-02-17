Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В этом году 20 человек замерзли насмерть 1 797

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.02.2026
LETA
Изображение к статье: В этом году 20 человек замерзли насмерть
ФОТО: LETA

По данным Государственного центра судебно-медицинской экспертизы, в январе и феврале этого года было зарегистрировано 20 смертей, связанных с общим переохлаждением тела.

В январе в Латвии начались продолжительные морозы, температура часто опускалась ниже -20 градусов.

В январе было зарегистрировано 12 смертей, причиной которых стало общее переохлаждение организма.

Погибли девять мужчин и три женщины в возрасте от 27 до 72 лет. Семь смертей произошли на открытом воздухе или в общественных местах - на улицах, в парках, у входа в здание или в брошенном транспорте в разных регионах Латвии.

В пяти случаях смерть наступила в жилых или других закрытых помещениях, включая неотапливаемые дома.

В четырех случаях в организме погибших был выявлен алкоголь, в четырех случаях алкоголь не был выявлен, а в четырех случаях результаты лабораторных исследований еще не получены.

К 15 февраля в Латвии было выявлено еще восемь случаев смерти от переохлаждения, сообщил агентству представитель центра судебно-медицинской экспертизы Янис Ванагс.

Семеро погибших - мужчины, одна - женщина. Возраст умерших составлял от 35 до 86 лет.

В Риге зарегистрировано четыре случая - два на улице, один на лестничной клетке и один в жилом доме. По одному случаю зарегистрировано в Аугшдаугавском, Резекненском, Сигулдском и Олайнском краях.

Двое из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, а в двух случаях алкоголь не был обнаружен.

В остальных случаях результаты экспертиз еще не получены.

В 2024 году в Латвии от воздействия низких температур погибли 74 человека.

Читайте нас также:
#алкоголь #погода #Латвия #смерть #безопасность #здоровье #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
2
0
1
5

Оставить комментарий

(1)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    17-го февраля

    Вот ведь мрём, свободно-бездомно, благодаря реституции. А в тюрьме в это время небось ужин: макароны с горячим чаем/кофе... «Конай, говорят, отсюда, раз латышского не знаешь!»© А «конать» куда? Разве на т0т свет?

    8
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео