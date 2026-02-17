По данным Государственного центра судебно-медицинской экспертизы, в январе и феврале этого года было зарегистрировано 20 смертей, связанных с общим переохлаждением тела.

В январе в Латвии начались продолжительные морозы, температура часто опускалась ниже -20 градусов.

В январе было зарегистрировано 12 смертей, причиной которых стало общее переохлаждение организма.

Погибли девять мужчин и три женщины в возрасте от 27 до 72 лет. Семь смертей произошли на открытом воздухе или в общественных местах - на улицах, в парках, у входа в здание или в брошенном транспорте в разных регионах Латвии.

В пяти случаях смерть наступила в жилых или других закрытых помещениях, включая неотапливаемые дома.

В четырех случаях в организме погибших был выявлен алкоголь, в четырех случаях алкоголь не был выявлен, а в четырех случаях результаты лабораторных исследований еще не получены.

К 15 февраля в Латвии было выявлено еще восемь случаев смерти от переохлаждения, сообщил агентству представитель центра судебно-медицинской экспертизы Янис Ванагс.

Семеро погибших - мужчины, одна - женщина. Возраст умерших составлял от 35 до 86 лет.

В Риге зарегистрировано четыре случая - два на улице, один на лестничной клетке и один в жилом доме. По одному случаю зарегистрировано в Аугшдаугавском, Резекненском, Сигулдском и Олайнском краях.

Двое из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, а в двух случаях алкоголь не был обнаружен.

В остальных случаях результаты экспертиз еще не получены.

В 2024 году в Латвии от воздействия низких температур погибли 74 человека.