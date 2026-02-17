Европейская комиссия открыла формальное производство против китайского фешен-ритейлера Shein, сообщила она на своем сайте.

Поводом для расследования стали обвинения в манипулятивном дизайне платформы, непрозрачности алгоритмов рекомендаций и продаже незаконных товаров – в частности, похожих на детей секс-кукол. "В Европейском Союзе незаконные товары запрещены – независимо от того, лежат они на полке магазина или продаются на онлайн-маркетплейсе", – отметила Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета.

Из-за наличия незаконных товаров китайский онлайн-магазин уже запретили во Франции.

К расследованию также привлечен ирландский регулятор как надзорный орган страны, где Shein зарегистрирован в ЕС.

Перед началом расследования Еврокомиссия трижды направляла компании запросы о соблюдении требований DSA – в июне 2024-го, феврале и ноябре 2025 года. По результатам предварительного анализа полученных ответов было принято решение об открытии производства.

Комиссия имеет полномочия инициировать расследования, которые могут привести к штрафам в размере до 6% мирового годового оборота компании, хотя такие санкции пока ни разу не применялись.