Хотя первые версии указывают, что причиной ДТП стал особенно густой туман, один из очевидцев в беседе с порталом «tv3.lv» выдвинул иную версию его возникновения. По его мнению, видимость могла существенно ухудшиться из-за тёплого пара, исходившего из расположенных неподалёку птичников, который в сильный мороз и при безветрии сконденсировался, образовав почти непроглядную дымку.

Очевидец рассказал порталу «tv3.lv», что в воскресенье утром выехал из Кекавы, и его путь проходил мимо корпусов птицефабрики. В тот момент температура воздуха составляла около -20 градусов, и из птичников открывалась впечатляющая картина — клубы пара над трубами отопления. Наблюдаемое явление также ухудшало видимость на дороге, по которой он ехал, поэтому водитель и выдвигает свою версию причин тумана.

"Совпадение обстоятельств, не фабрика виновата! Я ехал по своим делам, было около девяти утра. Стартовал из Кекавы, авария в любом случае только что произошла. Проезжал мимо [прим. ред.: фабрики], сфотографировал. Мои снимки сделаны примерно в километре от места, но у них есть птичники и ближе. Внутри птичников куры, там тепло. Тёплый влажный воздух поднимается вверх, конденсируется, ветра тем утром вообще не было. Весь этот туман там стелился. Я проехал, и в какой-то момент даже сказал пассажиру, что ему нужно выйти и идти перед машиной, потому что дальше двух метров ничего не было видно. Это продолжалось примерно сто метров", — рассказывает водитель.

Портал «tv3.lv» связался с метеослужбой и предприятием «Ķekava Foods», чтобы выяснить, возможна ли озвученная очевидцем версия причин тумана.

В компании пояснили, что в процессе выращивания птицы из помещений выделяется тёплый вентиляционный воздух, который при низкой температуре и безветрии может конденсироваться и некоторое время наблюдаться в виде конденсационного тумана над территорией предприятия.

"В условиях безветрия, низкой температуры и высокого атмосферного давления этот конденсационный туман рассеивается на территории предприятия или поблизости от неё. Конкретное место аварии находится примерно в одном километре от наших птичников, и вероятность того, что такой конденсационный туман распространяется на столь большие расстояния, маловероятна", — отметили в «Ķekava Foods».

У Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) нет измерений загрязнения воздуха у птичников в Кекаве, поэтому ситуацию можно комментировать лишь исходя из описания очевидца и изображённого на фотографиях.

"На фотографиях видна типичная ситуация температурной инверсии. Инверсия — это процесс, когда «купол» тёплого воздуха накрывает сравнительно большую территорию и не позволяет нижним слоям воздуха подниматься вверх, при этом преобладает слабый ветер или безветрие. В результате у поверхности земли накапливается туман, образованный конденсатом тёплого пара, смешиваясь с загрязнением воздуха, если таковое поблизости создаётся, например, системами отопления или выхлопами автотранспорта. По мере ослабления инверсии или изменения скорости и направления ветра прижатый к земле туман и загрязнение начинают рассеиваться", — пояснила руководитель отдела мониторинга ЛЦОСГМ Ивета Индриксоне.

В свою очередь руководитель отдела климата и прогнозов Кристиана Папа отметила: "Отчасти уже понято правильно — вероятнее всего, из этих охлаждающих башен или труб выходит много водяного пара и тёплого воздуха, который в такую холодную погоду, попадая в атмосферу, очень быстро конденсируется".

Эксперт пояснила, что в этот холодный период, в том числе 15 февраля, в нижних слоях атмосферы наблюдалась очень сильная инверсия — состояние, при котором температура у поверхности земли ниже, чем в более высоких слоях атмосферы, из-за чего затрудняется вертикальное перемешивание воздуха, и выбросы из труб прижимаются к земле. Слабый ветер способствует такому процессу.

"Отвечая на вопрос — да, возможно, что конденсат прижимается почти к самой поверхности земли и выглядит как туман. Визуально это дополнительно усиливается низким углом солнца в утренние часы. Метеорологической станции там нет, но ориентировочная скорость ветра утром могла составлять 1–2 метра в секунду, температура — в пределах -20…-25 градусов", — добавила Папа.

Как сообщалось, в некоторых местах Латвии в воскресенье утром образовался практически непроглядный туман. Неподалёку от Кекавы это природное явление стало причиной серьёзного дорожно-транспортного происшествия с участием девяти транспортных средств. На месте аварии почти сутки было перекрыто движение, чтобы устранить угрозу для жителей.