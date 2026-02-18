Baltijas balss logotype
За что 34-летний комик Сабуров может присесть в родном Казахстане

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поставил рекорд по части не угодить всем.

Поставил рекорд по части не угодить всем.

Не все поняли шутки молодого таланта.

Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил изданию «Курсив», что ведёт «проверочные мероприятия» в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова. Никаких подробностей ведомство в ответе на запрос издания не привело.

Причиной стал прошлогодний видеоролик, в котором комик передаёт 10 мотоциклов «Эндуро» бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра». Казахстанский активист Марат Турымбетов обратился в прокуратуру с требованием проверить Сабурова по статье о наёмничестве.

Накануне досудебное расследование в отношении Сабурова начала Служба безопасности Украины.

О запрете на въезд в Россию в течение 50 лет Сабурову объявили в начале февраля. Госагентства сообщали, что поводом для ограничения въезда стали критика Сабуровым вторжения в Украину и нарушения миграционного и налогового законодательства.

Нурлан Сабуров родился 22 декабря 1991 года в казахстанском городе Степногорске. Воспитывали его мама и дедушка — отец ушёл из семьи, когда мальчик был совсем маленьким, и умер, когда Нурлану было четырнадцать.

В детстве Сабуров серьёзно занимался спортом. Восемь лет он провёл в секции бокса. Иногда, приходя в школу с синяками после спаррингов, он придумывал, как обернуть это в шутку. Юмор стал частью повседневности.

После школы Нурлан по настоянию семьи уехал в Екатеринбург. Поступил в Уральский федеральный университет, на факультет физкультуры. Учёба шла параллельно с подработками: вёл корпоративы, продавал кофе, работал грузчиком.

Выступать как комик он начал с КВН, а потом вместе с друзьями организовывал стендап-вечера в барах. Поначалу выступления были небольшими, но постепенно юмор перестал быть хобби и стал профессией.

Решающим моментом стало знакомство с украинским стендап-комиком Дмитрием Романовым, который в то время жил в Москве. Он посоветовал Сабурову отправить видео своего номера на ТНТ. Так Нурлан оказался в рубрике «Открытый микрофон», где быстро завоевал симпатию зрителей и стал постоянным участником шоу «Stand Up».

К тому моменту стендап уже стал для Сабурова не просто хобби, а основной работой. В 2014 году, когда начали поступать постоянные предложения с телевидения, он вместе с семьёй, женой Дианой и новорождённой дочерью, переехал в Москву. Позже в семье появился и сын.

Со своей будущей женой Сабуров познакомился ещё в юности. Узнал, что она ждёт ребёнка прямо на паре, по SMS, а после сделал предложение.

Семья, а особенно жена, стала важной частью творческого материала Сабурова. Он часто шутит о Диане на сцене, причём довольно жёстко. Рассказывает, что она «тупая», «нуждается в пересадке мозга» и «ничего не понимает». Эти репризы расходились по соцсетям и вызывали споры. Позже Нурлан признавался, что сам чувствовал, как перегибал: «Это совершенно не говорит о том, что я ее меньше люблю или отношусь к ней так, как в своих шутках. Вообще, в любой шутке важен контекст. Порой многие репризы могут показаться сексистскими, но они таковыми не являются».

Диана Сабурова почти не комментирует творчество мужа. Нурлан подчёркивает, что на сцене работает с образом, а в жизни для него главное — это семья.

«Один из самых перспективных россиян до 30 лет»

В апреле 2019 года на YouTube-канале Labelcom вышел первый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?». Формат быстро набрал популярность: гости рассказывали личные истории, а команда комиков перебивала их, шутила на грани и пыталась угадать, что было дальше. Вести шоу пригласили Нурлана Сабурова. Среди участников были Лолита, Джиган, Артемий Лебедев, Гарик Харламов, Мигель, Тарзан и другие.

В январе 2022 года выпуск шоу был приостановлен, новые серии не выходили более года. Весной 2023 года проект вернулся уже на платформе VK Видео, но продержался там до марта 2024.

В том же 2019 году Сабуров стал героем интервью Юрия Дудя и появился в программе Ивана Урганта. В разговоре с Дудём он объяснил, что не шутит про политику из‑за страха и потому, что такие темы требуют очень аккуратного подхода. Сабуров говорил, что ему стыдно за этот страх, но он видит его корень в самой системе, которая делает любые острые высказывания потенциально опасными.

Гастрольный график Нурлана Сабурова к началу 2020 года был расписан на месяцы вперёд, а гонорар, по данным Forbes, достигал десяти тысяч долларов за выступление. В мае 2020 года журнал включил Сабурова в рейтинг «30 до 30» — список самых перспективных представителей российской медиасферы. Тогда же он попал в одну категорию с фигуристкой Алёной Косторной, певцом Моргенштерном и моделью Алесей Кафельниковой.

У Сабурова появилась квартира в Москве, коттедж с земельным участком в жилом комплексе «Новорижский» стоимостью около 115 миллионов рублей, а также два автомобиля — Cadillac Escalade и Mercedes G-класса.

Летом 2021 года Сабуров участвовал в телешоу «Игра» на ТНТ, где стал одним из судей. Формат напоминал КВН, но без жанровых ограничений. Проект быстро закрыли. Официальной причиной назвали пандемию коронавируса, однако поводом мог стать выпуск с поцелуем двух мужчин в сценке о свадьбе. После выхода эпизода в октябре 2021 года движение «Ветераны России» потребовало закрыть шоу из-за шуток на ЛГБТ-тематику.

«Ты такой смелый и „острый“, а как про главное, так „у меня ипотека“»

Помимо жёстких шуток о семье, Нурлан Сабуров не раз становился участником скандалов. В 2018 году на концерте в Сургуте он резко отреагировал на девушку, которая ответила на звонок прямо во время выступления и несколько раз громко крикнула в трубку «Мама!», а затем поспешно вышла из зала. Сабуров прокомментировал это со сцены фразой: «Надеюсь, ты сдохла». Позже оказалось, что она узнала о смерти отца. Сабуров связался с ней и извинился, пояснив, что не знал контекста.

В 2021 году Сабуров нелестно высказался о медиаменеджере Ксении Собчак на концерте в подмосковной Балашихе, назвав её «лошадью» и использовав нецензурную лексику. Публичные выпады в её сторону повторялись, и в июле 2022 года она ответила на одну из таких шуток в соцсетях: «Ты такой смелый и „острый“, а как про главное, так „у меня ипотека“», — намекая на его молчание о войне в Украине.

После этого Сабуров оказался под давлением сразу с обеих сторон.

«Это месячные?» Шутки про антивоенный перформанс

После начала войны в Украине Россию покинули многие комики, выступавшие с антивоенной позицией. Так и давший старт карьере Сабурова в Москве Дмитрий Романов выступил против вторжения, за что в 2025 году был лишён российского гражданства и получил запрет на въезд в страну. В ФСБ тогда заявили, что его высказывания якобы подрывают основы конституционного строя и представляют угрозу национальной безопасности. Сам Романов отреагировал с иронией: «Если угрозу национальной безопасности может составить комик, который даже не выступает в стране — с национальной безопасностью что-то не так». А Сабуров молчал и продолжал гастроли.

В апреле 2022 года на концерте в Лос-Анджелесе зритель с места спросил Сабурова: «Дети умирают в Украине. Что ты молчишь?» Комик ответил, что искренне соболезнует, но не будет давать оценку: «Да, я гнида. У меня масса минусов. Но я не дебил. Когда я вижу эти кадры, я не думаю, что так и надо. Ты кого из меня делаешь?»

Другой зритель потребовал объяснений: «Если зассал — так и скажи». Сабуров признался: «Да, братан. У меня есть семья. У меня тоже есть свои страхи. <…> Тебе никто не обязан». Услышав это, зритель, снимавший диалог, назвал комика «слугой страха» и покинул зал.

12 апреля в Сиэтле ему крикнули, что «здесь будет как в ЛА», потому что «на таких ссыкунах, как ты, держится режим Кремля». А в Сан-Франциско выступление прервала украинская художница Юлия Косивчук. Она вышла на сцену в белом платье с красными пятнами, символизирующими кровь, и крикнула: «Silence is crime» («Молчание — это преступление»). Пока охрана уводила девушку, Сабуров бросил: «Простите, это месячные? Что происходит?» — и этим только усугубил ситуацию.

После этого его раскритиковали не только зрители, но и коллеги. «Я всегда ругал себя, что слишком долго думаю над шуткой даже на сцене. Но после случая с Нурланом я даже рад. Я хотя бы думаю», – написал комик Денис Чужой.

В соцсетях Сабурова называли «трусом» и «прислугой», обвиняя в том, что он боится потерять российский рынок. «Место уехавшего Вани Урганта на Первом канале еще не остыло, и его надо заслужить, что Нурлан успешно и делает», — прокомментировал блогер Илья Варламов.

Украинский артист Алексей Потапенко (Потап) обвинил Сабурова и других молчащих артистов в предательстве человеческих ценностей и подчеркнул, что никто из них не сказал правду о войне в Украине. Потап утверждал, что за молчание они будут отвечать на каждом концерте и каждой съёмке, и добавил: «Быть человеком — это надо иметь силу! Яйца! А у вас этого нет. А у Макаревича есть!».

Следующий концерт Сабурова в Чикаго был отменён организаторами. В Израиле сорвались сразу четыре выступления — как объяснили организаторы, «внутри израильского русскоязычного сообщества зреет конфликт из-за приезда комика». Даже в Казахстане концертную программу отложили на неопределённый срок.

При этом появилась информация, что на концертах в США зрителей отбирали по политическим взглядам. В Майами около 150 человек не пустили в зал. По словам очевидцев, охрана проверяла соцсети в телефонах, и тех, кто высказывался против войны, не пропускали. Отказавшихся показывать смартфон тоже разворачивали.

Сабуров взял паузу и вернулся домой, но уже в 2024 году опубликовал на YouTube сольный концерт «Принципы 2024». «Решили отменить русских, начали с меня. Зачем-то приходили на мой концерт с украинскими флагами, потом казахи начали приходить. Потом я уже вижу в зале флаги Азербайджана, Грузии, Армении. Олимпиада какая-то началась?» — попытался пошутить Сабуров.

Отмена в России

В мае 2025 года, на фоне возросшего внимания к фигуре Сабурова, его задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного режима: он провёл в России 114 дней вместо разрешённых 90. Комика оштрафовали на 5,5 тысячи рублей и обязали покинуть страну в течение двух недель.

К концу 2025 года концерты Сабурова в России начали срываться один за другим. Его выступления отменяли в Обнинске, Нижневартовске, Екатеринбурге и Рязани. Организаторы называли в качестве причин «ремонт крыши», «аварию в системе электроснабжения» или «непредвиденные обстоятельства». Но, как писала «Новая Газета», Сабурову «вспомнили всё и сразу»: от шуток о россиянах, уехавших в Казахстан после мобилизации, до реприз в шоу «Что было дальше?», вызвавших резкую реакцию у православных активистов из движения «Сорок сороков». Они требовали извинений за шутки про Иисуса и проверки со стороны Следственного комитета. Косвенно «отмену Сабурова» подтвердил продюсер Павел Рудченко, отметив, что даже в регионах организаторы теперь не спешат звать Сабурова, несмотря на его популярность.

Припомнили и эпизод 2017 года, когда Сабуров вместе с комиком Азаматом Мусагалиевым снялся в проморолике ТНТ. Там Сабуров обращается к коллеге на казахском, а тот в ответ имитирует непонятные звуки: «Курлы-мурлы». Когда Сабуров спрашивает, что это значит, Мусагалиев смеётся и отвечает: «А у тебя что-то значило? Я думал, мы просто прикалываемся». Этот фрагмент вызвал возмущение у части казахстанских зрителей.

#Украина #юмор #шоу-бизнес #соцсети #критика #Россия #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
