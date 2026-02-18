Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил изданию «Курсив», что ведёт «проверочные мероприятия» в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова. Никаких подробностей ведомство в ответе на запрос издания не привело.

Причиной стал прошлогодний видеоролик, в котором комик передаёт 10 мотоциклов «Эндуро» бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра». Казахстанский активист Марат Турымбетов обратился в прокуратуру с требованием проверить Сабурова по статье о наёмничестве.

Накануне досудебное расследование в отношении Сабурова начала Служба безопасности Украины.

О запрете на въезд в Россию в течение 50 лет Сабурову объявили в начале февраля. Госагентства сообщали, что поводом для ограничения въезда стали критика Сабуровым вторжения в Украину и нарушения миграционного и налогового законодательства.

Нурлан Сабуров родился 22 декабря 1991 года в казахстанском городе Степногорске. Воспитывали его мама и дедушка — отец ушёл из семьи, когда мальчик был совсем маленьким, и умер, когда Нурлану было четырнадцать.

В детстве Сабуров серьёзно занимался спортом. Восемь лет он провёл в секции бокса. Иногда, приходя в школу с синяками после спаррингов, он придумывал, как обернуть это в шутку. Юмор стал частью повседневности.

После школы Нурлан по настоянию семьи уехал в Екатеринбург. Поступил в Уральский федеральный университет, на факультет физкультуры. Учёба шла параллельно с подработками: вёл корпоративы, продавал кофе, работал грузчиком.

Выступать как комик он начал с КВН, а потом вместе с друзьями организовывал стендап-вечера в барах. Поначалу выступления были небольшими, но постепенно юмор перестал быть хобби и стал профессией.

Решающим моментом стало знакомство с украинским стендап-комиком Дмитрием Романовым, который в то время жил в Москве. Он посоветовал Сабурову отправить видео своего номера на ТНТ. Так Нурлан оказался в рубрике «Открытый микрофон», где быстро завоевал симпатию зрителей и стал постоянным участником шоу «Stand Up».

К тому моменту стендап уже стал для Сабурова не просто хобби, а основной работой. В 2014 году, когда начали поступать постоянные предложения с телевидения, он вместе с семьёй, женой Дианой и новорождённой дочерью, переехал в Москву. Позже в семье появился и сын.

Со своей будущей женой Сабуров познакомился ещё в юности. Узнал, что она ждёт ребёнка прямо на паре, по SMS, а после сделал предложение.

Семья, а особенно жена, стала важной частью творческого материала Сабурова. Он часто шутит о Диане на сцене, причём довольно жёстко. Рассказывает, что она «тупая», «нуждается в пересадке мозга» и «ничего не понимает». Эти репризы расходились по соцсетям и вызывали споры. Позже Нурлан признавался, что сам чувствовал, как перегибал: «Это совершенно не говорит о том, что я ее меньше люблю или отношусь к ней так, как в своих шутках. Вообще, в любой шутке важен контекст. Порой многие репризы могут показаться сексистскими, но они таковыми не являются».

Диана Сабурова почти не комментирует творчество мужа. Нурлан подчёркивает, что на сцене работает с образом, а в жизни для него главное — это семья.

«Один из самых перспективных россиян до 30 лет»

В апреле 2019 года на YouTube-канале Labelcom вышел первый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?». Формат быстро набрал популярность: гости рассказывали личные истории, а команда комиков перебивала их, шутила на грани и пыталась угадать, что было дальше. Вести шоу пригласили Нурлана Сабурова. Среди участников были Лолита, Джиган, Артемий Лебедев, Гарик Харламов, Мигель, Тарзан и другие.

В январе 2022 года выпуск шоу был приостановлен, новые серии не выходили более года. Весной 2023 года проект вернулся уже на платформе VK Видео, но продержался там до марта 2024.

В том же 2019 году Сабуров стал героем интервью Юрия Дудя и появился в программе Ивана Урганта. В разговоре с Дудём он объяснил, что не шутит про политику из‑за страха и потому, что такие темы требуют очень аккуратного подхода. Сабуров говорил, что ему стыдно за этот страх, но он видит его корень в самой системе, которая делает любые острые высказывания потенциально опасными.

Гастрольный график Нурлана Сабурова к началу 2020 года был расписан на месяцы вперёд, а гонорар, по данным Forbes, достигал десяти тысяч долларов за выступление. В мае 2020 года журнал включил Сабурова в рейтинг «30 до 30» — список самых перспективных представителей российской медиасферы. Тогда же он попал в одну категорию с фигуристкой Алёной Косторной, певцом Моргенштерном и моделью Алесей Кафельниковой.

У Сабурова появилась квартира в Москве, коттедж с земельным участком в жилом комплексе «Новорижский» стоимостью около 115 миллионов рублей, а также два автомобиля — Cadillac Escalade и Mercedes G-класса.

Летом 2021 года Сабуров участвовал в телешоу «Игра» на ТНТ, где стал одним из судей. Формат напоминал КВН, но без жанровых ограничений. Проект быстро закрыли. Официальной причиной назвали пандемию коронавируса, однако поводом мог стать выпуск с поцелуем двух мужчин в сценке о свадьбе. После выхода эпизода в октябре 2021 года движение «Ветераны России» потребовало закрыть шоу из-за шуток на ЛГБТ-тематику.

«Ты такой смелый и „острый“, а как про главное, так „у меня ипотека“»

Помимо жёстких шуток о семье, Нурлан Сабуров не раз становился участником скандалов. В 2018 году на концерте в Сургуте он резко отреагировал на девушку, которая ответила на звонок прямо во время выступления и несколько раз громко крикнула в трубку «Мама!», а затем поспешно вышла из зала. Сабуров прокомментировал это со сцены фразой: «Надеюсь, ты сдохла». Позже оказалось, что она узнала о смерти отца. Сабуров связался с ней и извинился, пояснив, что не знал контекста.

В 2021 году Сабуров нелестно высказался о медиаменеджере Ксении Собчак на концерте в подмосковной Балашихе, назвав её «лошадью» и использовав нецензурную лексику. Публичные выпады в её сторону повторялись, и в июле 2022 года она ответила на одну из таких шуток в соцсетях: «Ты такой смелый и „острый“, а как про главное, так „у меня ипотека“», — намекая на его молчание о войне в Украине.

После этого Сабуров оказался под давлением сразу с обеих сторон.

«Это месячные?» Шутки про антивоенный перформанс

После начала войны в Украине Россию покинули многие комики, выступавшие с антивоенной позицией. Так и давший старт карьере Сабурова в Москве Дмитрий Романов выступил против вторжения, за что в 2025 году был лишён российского гражданства и получил запрет на въезд в страну. В ФСБ тогда заявили, что его высказывания якобы подрывают основы конституционного строя и представляют угрозу национальной безопасности. Сам Романов отреагировал с иронией: «Если угрозу национальной безопасности может составить комик, который даже не выступает в стране — с национальной безопасностью что-то не так». А Сабуров молчал и продолжал гастроли.

В апреле 2022 года на концерте в Лос-Анджелесе зритель с места спросил Сабурова: «Дети умирают в Украине. Что ты молчишь?» Комик ответил, что искренне соболезнует, но не будет давать оценку: «Да, я гнида. У меня масса минусов. Но я не дебил. Когда я вижу эти кадры, я не думаю, что так и надо. Ты кого из меня делаешь?»

Другой зритель потребовал объяснений: «Если зассал — так и скажи». Сабуров признался: «Да, братан. У меня есть семья. У меня тоже есть свои страхи. <…> Тебе никто не обязан». Услышав это, зритель, снимавший диалог, назвал комика «слугой страха» и покинул зал.

12 апреля в Сиэтле ему крикнули, что «здесь будет как в ЛА», потому что «на таких ссыкунах, как ты, держится режим Кремля». А в Сан-Франциско выступление прервала украинская художница Юлия Косивчук. Она вышла на сцену в белом платье с красными пятнами, символизирующими кровь, и крикнула: «Silence is crime» («Молчание — это преступление»). Пока охрана уводила девушку, Сабуров бросил: «Простите, это месячные? Что происходит?» — и этим только усугубил ситуацию.

После этого его раскритиковали не только зрители, но и коллеги. «Я всегда ругал себя, что слишком долго думаю над шуткой даже на сцене. Но после случая с Нурланом я даже рад. Я хотя бы думаю», – написал комик Денис Чужой.

В соцсетях Сабурова называли «трусом» и «прислугой», обвиняя в том, что он боится потерять российский рынок. «Место уехавшего Вани Урганта на Первом канале еще не остыло, и его надо заслужить, что Нурлан успешно и делает», — прокомментировал блогер Илья Варламов.

Украинский артист Алексей Потапенко (Потап) обвинил Сабурова и других молчащих артистов в предательстве человеческих ценностей и подчеркнул, что никто из них не сказал правду о войне в Украине. Потап утверждал, что за молчание они будут отвечать на каждом концерте и каждой съёмке, и добавил: «Быть человеком — это надо иметь силу! Яйца! А у вас этого нет. А у Макаревича есть!».

Следующий концерт Сабурова в Чикаго был отменён организаторами. В Израиле сорвались сразу четыре выступления — как объяснили организаторы, «внутри израильского русскоязычного сообщества зреет конфликт из-за приезда комика». Даже в Казахстане концертную программу отложили на неопределённый срок.

При этом появилась информация, что на концертах в США зрителей отбирали по политическим взглядам. В Майами около 150 человек не пустили в зал. По словам очевидцев, охрана проверяла соцсети в телефонах, и тех, кто высказывался против войны, не пропускали. Отказавшихся показывать смартфон тоже разворачивали.

Сабуров взял паузу и вернулся домой, но уже в 2024 году опубликовал на YouTube сольный концерт «Принципы 2024». «Решили отменить русских, начали с меня. Зачем-то приходили на мой концерт с украинскими флагами, потом казахи начали приходить. Потом я уже вижу в зале флаги Азербайджана, Грузии, Армении. Олимпиада какая-то началась?» — попытался пошутить Сабуров.

Отмена в России

В мае 2025 года, на фоне возросшего внимания к фигуре Сабурова, его задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного режима: он провёл в России 114 дней вместо разрешённых 90. Комика оштрафовали на 5,5 тысячи рублей и обязали покинуть страну в течение двух недель.

К концу 2025 года концерты Сабурова в России начали срываться один за другим. Его выступления отменяли в Обнинске, Нижневартовске, Екатеринбурге и Рязани. Организаторы называли в качестве причин «ремонт крыши», «аварию в системе электроснабжения» или «непредвиденные обстоятельства». Но, как писала «Новая Газета», Сабурову «вспомнили всё и сразу»: от шуток о россиянах, уехавших в Казахстан после мобилизации, до реприз в шоу «Что было дальше?», вызвавших резкую реакцию у православных активистов из движения «Сорок сороков». Они требовали извинений за шутки про Иисуса и проверки со стороны Следственного комитета. Косвенно «отмену Сабурова» подтвердил продюсер Павел Рудченко, отметив, что даже в регионах организаторы теперь не спешат звать Сабурова, несмотря на его популярность.

Припомнили и эпизод 2017 года, когда Сабуров вместе с комиком Азаматом Мусагалиевым снялся в проморолике ТНТ. Там Сабуров обращается к коллеге на казахском, а тот в ответ имитирует непонятные звуки: «Курлы-мурлы». Когда Сабуров спрашивает, что это значит, Мусагалиев смеётся и отвечает: «А у тебя что-то значило? Я думал, мы просто прикалываемся». Этот фрагмент вызвал возмущение у части казахстанских зрителей.