Что можно сделать, чтобы лобовое стекло машины не запотевало зимой?

Регулярно проветривайте салон и следите за тем, чтобы коврики не были мокрыми. Не забывайте их просушивать, объясняет автомеханик Денис ГАМЕЗА.

Кроме того, избавиться от запотевания лобового стекла внутри салона поможет обычная пена для бритья.

Для этого нанесите пенную массу на лобовое стекло изнутри. С помощью тряпочки из микрофибры разотрите средство так, чтобы на стеклянной поверхности появился очень тонкий и при этом невидимый слой. Он предотвратит образование конденсата на стекле».