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Как стирать хозяйственным мылом и почему оно так неприятно пахнет 1

Дом и сад
Дата публикации: 16.02.2025
BB.LV
Как стирать хозяйственным мылом и почему оно так неприятно пахнет
ФОТО: pixabay

Пожалуй, едкий запах хозяйственного мыла знаком каждому. Многие уверены, что этот неприятный кусочек мыла — пережиток советских времен, но, на самом деле, оно появилось во Франции!

Хозяйственное мыло также называется марсельским. Считается, что впервые его начали производить в средние века именно в Марселе, Франция. А все потому, что именно в Провансе были основные ингредиенты этого мыла - оливковое масло и соль.

Во Франции использование животного жира в мыле запрещалось, однако в СССР основным компонентом хозяйственного мыла был свиной, говяжий, бараний, рыбий жиры.

Как создают хозяйственное мыло?

Процесс производства такого мыла происходит за счет омыления смеси масел в основном с помощью соды. В начале, в большом котле смешивают масло и жиры. В течение 10 дней смесь варится при температуре около 121°С. Так получается клеевое мыло. Затем его обрабатывают раствором щелочи. Через два дня эту смесь обрабатывают чистой водой, переливают в формы. Спустя еще два дня мыло разрезают. Специфический запах мыла обусловлен его натуральностью. В нем нет никаких добавок и отдушек.

Из-за натурального состава и большого количества щелочей такое мило считают антибактериальным. Оно лучше подходит для стирки, но при этом оно гипоаллергенно. Как стирать хозяйственным мылом?

Считается, что хозяйственное мыло может отстирывать почти любые пятна и даже отбеливать. Однако с ним стоит быть осторожнее, так как оно может оставить неприятные ощущения на коже.

Если вы стираете вручную, то лучше замочить одежду, натереть ее мылом, а затем оставить на 30 минут. Помимо этого, можно сварить раствор из мыла, который можно добавлять в барабан стиральной машины. Для этого нужно натереть половину мыла на терке и смешать с литром воды. Смесь нужно варить до получения кремовой текстуры. Именно ее можно добавлять в барабан.

#полезно знать
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го февраля

    Чушь собачья. Я этим хозмылом настирался в нищие времена постразвала ссср и срочки в лат. армии. 🤮 Кал это унылый, а не моющее средство. Одна трата воды, чтоб вымыть из ткани эту дрянь потом. фугадость.

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