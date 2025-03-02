ИИ распознает настроение животных по их голосам

Профессор Элоди Ф. Брифер с командой продемонстрировали в Копенгагенском университете, что ИИ способен различать позитивные и негативные эмоции у разных видов фауны, в том числе копытного скота.

Используя машинное обучение, исследователи проанализировали звуковые сигналы, выявляя тонкие акустические изменения, которые могут указывать на настроение животных. Система достигла точности 89,49 % в определении эмоций у семи видов копытных.

Открытие обещает ощутимо улучшить уход за животными, позволяя ветеринарам и фермерам вовремя замечать стресс или дискомфорт у подопечных. Новая технология может автоматически отслеживать изменения в звуках животных и уведомлять персонал о необходимости вмешательства.

Ученые надеются, что их работа станет основой для дальнейших исследований в области понимания эмоций животных и их социальных связей.