Чек-лист для дачника. Составлен список дел на участке в марте

Правильная подготовка к дачному сезону обеспечивает и отличный отдых на фазенде предстоящим летом, и обильный урожай в огороде. Что можно и нужно успеть сделать на участке в марте?

Осмотрите участок, оцените состояние дома, сараев, бани и других построек, забора, инженерных коммуникаций, проверьте водостоки. Зимой снег со льдом могли повредить их. Пока нет листвы и травы, любые проблемы проще заметить и устранить. Участок может быть залит талыми водами, или появятся промоины — с этими проблемами тоже надо разобраться прежде, чем браться за все остальное.

«Особое внимание следует уделить дренажной системе, если она у вас есть, — советует Чаплин. — Вовремя очищенные канавы и стоки предотвратят подтопление участка и защитят корневую систему растений от загнивания».

Расчистите территорию от прошлогодней травы и мусора, чтобы, как только погода позволит, можно было начинать перекапывать грядки и рыхлить клумбы.

«Перекапывать почву весной нужно осторожно, чтобы не нарушить ее структуру, — добавляет Чаплин. — Если почва тяжелая глинистая, внесите песок и перегной. Если почва песчаная, добавьте торф и компост. Это поможет улучшить ее водо- и воздухопроницаемость».

Подготовьте рассаду. Томаты, перцы, баклажаны, капуста — у этих культур длительный период вегетации, начинать их выращивать лучше уже сейчас, чтобы потом высадить подросшие растения в землю. Можно по старинке использовать разрезанные пакеты из-под кефира, но лучше взять специальные кассеты для рассады: они обеспечат растениям оптимальные условия. Хороший результат даст и использование торфяных таблеток. Обрежьте плодовые деревья и кустарники. В марте растения еще спят, сок по стволам не движется. Это оптимальный период, чтобы убрать сухие и поврежденные ветви, проредить слишком густую крону. Грамотно проведенная обрезка — залог хорошего урожая и привлекательного вида на участке, заверяет Чаплин. Проведите обработку растений от вредителей и болезней. Для деревьев и кустарников хорошо подойдут раствор медного купороса или бордоская жидкость.

«При работе с химическими препаратами обязательно соблюдайте правила техники безопасности, — настаивает Чаплин. — Респиратор, очки, защитная одежда и перчатки — это не дань моде, а суровая необходимость. Строго следуйте инструкции по применению вашего препарата».