Не только для стирки: вы поразитесь, когда узнаете, на что способно дегтярное мыло!

Хотя многие не любят дегтярное мыло из-за его характерного запаха и сушащего эффекта, этот продукт обладает выдающимися антисептическими свойствами.

Отличный антисептик

Дегтярное мыло — это эффективный антисептик, который превосходит обычное мыло как по способности уничтожать микробы, так и по длительности действия.

Средство для стирки

Совет для активных людей: если вы много занимаетесь спортом и хотите избавиться от запаха пота и загрязнений на одежде, попробуйте сначала замочить вещи в растворе с дегтярным мылом, а затем постирать в машине. Моющее средство с добавлением березового дегтя не только убивает неприятные запахи, но и справляется с трудновыводимыми пятнами. Если после стирки запах дегтя вам не понравится, повесьте вещи сушиться на свежем воздухе — запах быстро уйдет.

Профилактика грибка

Хотя дегтярное мыло не является медицинским препаратом, его антисептические свойства могут быть полезны в профилактике грибковых заболеваний ногтей, особенно если вы часто посещаете тренажерный зал или бассейн. После тренировки обязательно вымойте ноги дегтярным мылом. Лучше использовать кусочное мыло: его нужно нанести на кожу и подержать 5 минут, а затем смыть теплой водой.

Против паразитов

Чтобы защитить комнатные растения от вредителей, можно раз в месяц обрабатывать их раствором дегтярного мыла. Для этого налейте 500 мл воды в миску, добавьте 1 чайную ложку жидкого дегтярного мыла и тщательно размешайте. Получившийся раствор перелейте в пульверизатор и распылите на листья. Если на растениях уже видны следы присутствия насекомых, используйте влажную губку, чтобы аккуратно очистить листья, обрабатывая их раствором.

Помощь при зуде и раздражении кожи

Если вас мучает зуд от укусов насекомых, дегтярное мыло поможет облегчить состояние. Просто разведите его с водой и перелейте в бутылочку с дозатором. Наносите полученный раствор на зудящие участки кожи — эффект будет не хуже, чем от охлаждающих кремов. Дегтярное мыло также полезно для волос. Используйте его как шампунь раз в две недели — волосы станут более здоровыми и блестящими, а кожа головы перестанет чесаться даже после длительного ношения головных уборов.

Заживляющий эффект

Дегтярное мыло ускоряет заживление микротрещин и мелких ран, восстанавливая поврежденную кожу и ускоряя ее регенерацию.