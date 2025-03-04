Нужно ли чистить ботинки, если ни разу за зиму не обувал их?

За зиму ни разу не обул теплые кожаные ботинки, так и остались лежать в коробке с прошлого сезона. Нужно ли провести какую-то профилактику, чтобы обувь не испортилась, или просто не трогать до следующей зимы?

Обувь из натуральной кожи рекомендуется хотя бы раз в полгода проверять на наличие повреждений и проводить профилактическую чистку, отмечает мастер по ремонту обуви Андрей ЖАКЕВИЧ.

Чтобы максимально сохранить качество обуви, рекомендуется хранить ее в прохладном и сухом месте, подальше от прямых солнечных лучей, влаги и пыли, предварительно вымыв и высушив ее, а также нанеся специальные уходовые средства для обуви. При этом не рекомендуется хранить обувь в плотно закрытых коробках или пакетах, должна быть хотя бы минимальная вентиляция, чтобы избежать образования плесени или неприятных запахов.