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Ученые предупредили о магнитных бурях в марте 2025 года 0

Дом и сад
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Ученые предупредили о магнитных бурях в марте 2025 года

Март будет относительно спокойным в отношении магнитных бурь, однако некоторые дни будут выделяться волнением геомагнитного поля. Что такое магнитные бури и в какие дни метеозависимым стоит быть осторожнее, расскажем далее.

Согласно календарю магнитных бурь, в марте 2025 года активность на солнце приведет к возмущениям магнитного поля несколько раз. Однако лишь в один из них вспышка будет настолько мощной, чтобы привести к магнитной буре. Это произойдет 27 марта. Впрочем, магнитная буря в этот день достигнет только уровня G1 — это первый из пяти уровней классификации силы магнитных бурь. Чуть более слабые вспышки на солнце ожидают нас с 10 по 12 и с 14 по 15 марта — они не достигнут даже этого показателя.

Из-за чего возникают магнитные бури?

Причиной магнитных бурь становятся вспышки плазмы на поверхности Солнца. Они вызывают солнечный ветер — всплески энергии, которая движется в сторону Земли. Сталкиваясь с ее магнитным полем, она вызывает сопротивление, из-за чего и возникают магнитные бури.

Каждая солнечная вспышка вызывает магнитную бурю на Земле?

Чтобы вспышка на солнце стала причиной магнитной бури, она должна быть достаточно мощной, чтобы солнечный ветер достиг геомагнитного поля планеты, а также направленной в ее сторону. Другие вспышки никак не влияют на Землю.

Почему от магнитных бурь страдают люди?

Влияние магнитных бурь на человека не доказано — но и не опровергнуто. Метеозависимые люди испытывают недомогание во время магнитных бурь, но объяснить этот феномен ученым пока не удается.

Я чувствую себя хуже во время магнитных бурь. Начинать беспокоиться?

Плохое самочувствие во время магнитных бурь обычно проходит с их завершением. Оно не является показателем проблем со здоровьем. Поэтому беспокоиться не стоит, главное просто перетерпеть эти дни. Что же поможет справиться с недомоганием во время магнитных бурь?

Что может помочь комфортно пережить магнитную бурю?

Эксперты советуют снизить нагрузку на организм. Постарайтесь по возможности больше отдыхать, высыпаться и пить достаточное количество воды. Также стоит хотя бы на время отказаться от вредных привычек — это поможет чувствовать себя лучше во время магнитных бурь.

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