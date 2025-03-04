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Вирусные финики с этим ингредиентом взорвали сеть 0

Дом и сад
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Вирусные финики с этим ингредиентом взорвали сеть

На смену дубайскому шоколаду приходят новые герои. В последнее время соцсети заполонили фото и видео, где пользователи массово пробуют один и тот же простой рецепт. Рассказываем, что же это такое.

Рецепт фиников, начиненных сливочным маслом, далеко не нов, но часто бывает, что хорошо забытое старое становится трендом. Так и произошло после видео в TikTok, где австралийка Джойс Аризала пробует закуску, сидя в своей машине. За 10 дней это видео набрало более 2 миллионов просмотров.

На видео Джойс говорит: «Итак, судя по всему, если добавить масло и соль в финик, он станет похож на тесто для печенья, так что давайте попробуем». Откусив финик с маслом, она произносит: «Это безумие... Это почти как соленая карамель».

Так липкие и сладкие финики сорта «меджул», фаршированные сливочным маслом и посыпанные крупной солью, стали популярной закуской в социальных сетях.

Диетологи высказываются по данному тренду неоднозначно. Одни считают, что это замечательный перекус, полезный для кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки. Другие считают, что, несмотря на пользу в виде минералов и клетчатки, финики содержат около 4 чайных ложек сахара, поэтому с такой закуской следует быть аккуратными. Рекомендуется не есть финики со сливочным маслом и солью регулярно, а делать это лишь время от времени, ограничиваясь одной порцией.

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