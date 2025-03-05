Грызите карандаш! Ученые рассказали, как это повысит память и антиоксиданты

Новые исследования показали, что жевание древесины повышает уровень антиоксиданта глутатиона в мозгу. Так, если человек склонен грызть карандаши, это, возможно, улучшает его память и когнитивные функции. Вот что выяснили западные специалисты!

Мозгу необходим постоянный приток кислорода и питательных веществ. Эксперты отмечают, что процесс жевания активирует кровоток и может положительно влиять на когнитивные процессы. Однако лишь к 2025 году ученые впервые изучили, как различная твердость материала, который жуют, влияет на мозг людей. Опубликованное в журнале Frontiers in Systems Neuroscience исследование показало: жевание дерева повышает уровень глутатиона.

Как жевание влияет на мозг?

Антиоксидант глутатион играет важную роль в защите нейронов от окислительного стресса, который связан с возрастным ухудшением памяти.

Так, ученые изучили, как разные материалы влияют на уровень этого антиоксиданта. Эксперимент провели с участием 52 студентов из Южной Кореи, которых разделили на две группы:

одна группа жевала жевательную резинку; вторая группа жевала деревянные палочки, похожие на медицинские шпатели. Перед и после жевания исследователи с помощью магнитно-резонансной спектроскопии измеряли уровень глутатиона в передней поясной коре – области мозга, отвечающей за внимание и память.

Результаты: почему дерево полезнее для мозга?

У людей уровень глутатиона значительно вырос после жевания древесины. У жующих жвачку изменений практически не произошло. При этом чем сильнее рос уровень глутатиона, тем лучше студенты справлялись с тестами на память.

«На данный момент нет лекарств, которые могли бы напрямую повысить уровень глутатиона в мозге. Наше исследование показало: жевание твердых материалов может быть естественным способом защиты мозга», – отмечают авторы новой работы.

Почему это важно?

Антиоксидантная защита мозга – важный фактор в предотвращении возрастного снижения когнитивных функций.

Простая практика жевания твердых продуктов может стать альтернативой медицинским препаратам для стимуляции работы мозга, — считают некоторые эксперты.

Ученые также планируют проверить:

повлияет ли обнаруженный эффект на пожилых людей так же, как на молодых участников? как жевание других твердых материалов (например, орехов) влияет на уровень глутатиона? что произойдет при длительном жевании, а не только в течение 5 минут? «Жевание – это не просто механический процесс, а важный инструмент для поддержания здоровья мозга», – заключили исследователи.