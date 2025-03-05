Стало известно, какую посуду лучше побыстрее убрать с кухни

По словам нутрициолога Ольги Базылевой, на кухне не должно быть посуды с тефлоновым покрытием. Это вещество, которое не разлагается и крайне негативно влияет на здоровье человека. Кроме того, тефлоновую посуду используют 1–2 года, а это слишком много. На поверхности образуются царапины и трещины, привлекающие бактерии.

Алюминиевая посуда — тоже не лучший вариант. Микрочастицы металла попадают в организм и вредят, в первую очередь, нервной системе. А обычные пластиковые контейнеры рекомендуется заменить на стеклянные.

Самыми долговечными и безопасными материалами считаются нержавеющая сталь с минимумом никеля в сплаве, керамика и эмалированные изделия.