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Тыквенные, на посадку готовьсь! 0

Дом и сад
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Тыквенные, на посадку готовьсь!

Наиболее распространенными представителями тыквенных культур являются огурец, дыня, кабачок, тыква, арбуз.

Обязательное условие выращивания рассады тыквенных культур — посев семян в различные емкости (горшочки, кубики, контейнеры и т. п.). Первые 2 недели после всходов растения формируют большую поверхность корней, и их необходимо сохранить при пересадке. Это обеспечит хорошую приживаемость и высокую урожайность.

В случае же выращивания рассады этих культур через пикировку ее следует провести в фазе хорошо развитых семядолей, но не позже. Посевы можно проводить проращенными семенами, которые раскладывают на смоченную теплой водой фильтровальную бумагу, вату, марлю или чистую тряпочку. Разложенные на бумагу семена укрывают этими же влажными материалами, накрывают сверху пленкой и ставят в теплое место. После появления корешков длиной около 1 см их высевают в заранее подготовленные лунки, следя за тем, чтобы корешок был направлен вниз. Слегка уплотняют питательный грунт, поливают теплой водой (24-26 град.) и сверху мульчируют. Глубина заделки семян в зависимости от физического состояния почвы 1,5-2 см.

Некоторые огородники проращивают семена на пропаренных опилках, из которых можно осторожно брать проросшие семена в фазе семядолей и высаживать в горшочки, а может быть, даже сразу в грунт или теплицу.

За время выращивания рассады (а это 20-25 дней) проводят 1-2 подкормки. Первый раз через 10-15 дней после появления всходов раствором коровяка (1:10) или куриного помета (1:20), расход раствора — по 50-100 мл под одно растение.

В теплицу, в зависимости от ее утепленности, рассаду тыквенных на паровые гряды можно высаживать уже с 20 апреля, в открытый грунт — после прохождения последних весенних заморозков.

Накануне посадки рассады на постоянное место ее хорошо поливают. Перед посадкой берут в правую руку горшочек и переворачивают точкой роста вниз, пропуская стебель между средним и безымянным пальцами левой руки. Горшочек размещается на ладони. Правой рукой по нему слегка постукивают (можно, например, посадочным совком), по бокам и по донышку. Затем горшочек осторожно снимают и, поддерживая растение обеими руками, ставят на подготовленное место (в лунку), засыпают почвой и обжимают, поливают и мульчируют.

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