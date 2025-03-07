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Азбука садовода. Что мы знаем о репчатом луке 0

Дом и сад
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Азбука садовода. Что мы знаем о репчатом луке

Репчатый лук – многолетнее растение. В первый год формируется небольшая луковица – севок, на второй – крупная луковица, на третий год – семена. Но крупную луковицу можно вырастить в один год, а семена получить на второй год.

Корневая система лука слаборазвитая, мочковатая. Листья длинные, состоят из влагалища и трубчатой сочной пластинки, покрытой восковым налетом. В нижней части растения образуется луковица, состоящая из открытых и закрытых разросшихся сочных чешуй и почек, расположенных на сильно укороченном стебле – донце.

Способность лукового растения формировать на одном конце определенное число почек называется зачатковостью, а возможность образования из этих почек того или иного числа луковиц – гнездностью. В зависимости от числа почек лук бывает одно-, средне- или многозачатковым. Наружные чешуи, защищающие луковицу от внешних воздействий, различны по толщине, плотности и окраске (белая разных оттенков, желтая, коричневая, фиолетовая).

Цветоносный побег (стрелка) со вздутием в средней части заканчивается шаровидным соцветием (зонтиком), состоящим из 250–700 цветков. Семена мелкие (в 1 г содержится 250–400 шт.).

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