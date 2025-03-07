Как долго хранятся семена?

Семена многих овощных культур сохраняют всхожесть несколько лет, но есть и такие, которые нельзя хранить более 2 лет.

Если год сбора семян не известен, отберите по 10 семян. Намочите их и проращивайте до наклевывания при оптимальной температуре.

Семена тугорослых культур (укроп, петрушка, сельдерей) выдерживайте в воде двое суток, меняя ее через каждые 4 часа. Затем проращивайте во влажной среде при температуре 18–25 градусов.

Удобно проращивать семена в тарелке с водой, на которую по центру положено перевернутое блюдце. Семена во влажной марле или бумаге разместите на блюдце, а концы опустите в воду.