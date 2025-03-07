Как получить высокий урожай патиссонов?

Высевают семена в грунт, когда почва прогреется до температуры 13–15 градусов и минует опасность весенних заморозков. Чтобы получить ранний урожай, надо вырастить рассаду и высадить ее в утепленный грунт под пленку.

Рассаду выращивают 15–30 дней, высевая по 2 проросших семени в горшочки или другие емкости, наполненные плодородной почвой. Когда появятся всходы, наиболее слабый из них срезают на уровне почвы. Рассада должна быть крепкой, коренастой, с толстым стеблем и 2–3 зелеными нормально развитыми листьями.

Высевают семена или высаживают рассаду патиссонов по одному растению на 1 м2 на глубину 3–7 см. Уход за растениями состоит в рыхлении почвы, удалении сорняков, регулярных поливах, проведении подкормок. Подкормку проводят 2–3 раза за сезон, используя коровяк, разведенный в 10 раз, или птичий помет, разведенный в 20 раз, или раствор минерального удобрения (одна столовая ложка на ведро воды).