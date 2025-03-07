Как растения спасаются от врагов? 6 способов

Растения не способны убежать от атакующего или вступить с ним в схватку. Но защищаться им все-таки нужно для выживания. При помощи каких механизмов они это делают, рассказывает TechInsider.

Колючки и шипы

Они оберегают от хищников, однако не справляются с мелкими насекомыми. А еще у ряда представителей флоры имеются «псевдошипы», которые отпугивают устрашающим видом, но в действительности достаточно мягкие.

Трихомы

Так называются покрывающие растение выросты, напоминающие щетинистый мех. У ряда растений, в частности у крапивы, есть железы, впрыскивающие яд в раны, нанесенные трихомой.

Идиобласты

Это клетки, встречающиеся в некоторых тканях представителей флоры. Таковые есть, к примеру, у диффенбахии. Если животное решит продегустировать ее листья, она «выстрелит» кристаллами оксалата кальция, после чего выделит фермент, идентичный яду рептилий.

Мутуализм

Так называется взаимовыгодное сожительство растений с насекомыми. К примеру, ряд разновидностей африканских и южноамериканских акаций служат домом и кормом для муравьев, которые поражают хищников, атакующих акации, своим ядом.

Маскировка

Есть растения, умеющие прикидываться мертвыми или сливаться с окружающей средой. К примеру, если дотронуться до листьев мимозы стыдливой, она их закроет.

Химические сигналы

Растения, которые подвергаются атаке насекомых или хищников лишь время от времени, способны предостерегать соплеменников от угрозы. С этой целью они применяют химические сигналы, при помощи которых провоцируют определенные физиологические реакции у соседей.