Baltijas balss logotype

Как растения спасаются от врагов? 6 способов 0

Дом и сад
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Как растения спасаются от врагов? 6 способов

Растения не способны убежать от атакующего или вступить с ним в схватку. Но защищаться им все-таки нужно для выживания. При помощи каких механизмов они это делают, рассказывает TechInsider.

Колючки и шипы

Они оберегают от хищников, однако не справляются с мелкими насекомыми. А еще у ряда представителей флоры имеются «псевдошипы», которые отпугивают устрашающим видом, но в действительности достаточно мягкие.

Трихомы

Так называются покрывающие растение выросты, напоминающие щетинистый мех. У ряда растений, в частности у крапивы, есть железы, впрыскивающие яд в раны, нанесенные трихомой.

Идиобласты

Это клетки, встречающиеся в некоторых тканях представителей флоры. Таковые есть, к примеру, у диффенбахии. Если животное решит продегустировать ее листья, она «выстрелит» кристаллами оксалата кальция, после чего выделит фермент, идентичный яду рептилий.

Мутуализм

Так называется взаимовыгодное сожительство растений с насекомыми. К примеру, ряд разновидностей африканских и южноамериканских акаций служат домом и кормом для муравьев, которые поражают хищников, атакующих акации, своим ядом.

Маскировка

Есть растения, умеющие прикидываться мертвыми или сливаться с окружающей средой. К примеру, если дотронуться до листьев мимозы стыдливой, она их закроет.

Химические сигналы

Растения, которые подвергаются атаке насекомых или хищников лишь время от времени, способны предостерегать соплеменников от угрозы. С этой целью они применяют химические сигналы, при помощи которых провоцируют определенные физиологические реакции у соседей.

#полезно знать
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Главный враг ваших грядок: почему колорадский жук в народе называется именно так?
Главный враг ваших грядок: почему колорадский жук в народе называется именно так?
Почему огурцы иногда горчат?
Почему огурцы иногда горчат?
Обязательно ли выключать ноутбук на ночь?
Обязательно ли выключать ноутбук на ночь?
Весенняя защита яблони от вредителей
Весенняя защита яблони от вредителей
Народные приметы на 31 марта: Кирилл — дери полоз
Народные приметы на 31 марта: Кирилл — дери полоз
Зачем на полотенцах полоски с узорами или коротким ворсом?
Зачем на полотенцах полоски с узорами или коротким ворсом?
Почему некоторым людям нравится острая пища?
Почему некоторым людям нравится острая пища?
В Исландии предложили использовать лаву вулканов для строительства
В Исландии предложили использовать лаву вулканов для строительства

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео