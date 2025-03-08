Даже «химии» не надо: раскрыт лайфхак, который позволит почистить вытяжку на кухне за минуту

Во время уборки на кухне многие забывают о самом «коварном» месте или намеренно игнорируют его, не желая тратить время на неприятное занятие. Речь о вытяжке, просто протереть которую бывает недостаточно.

Вытяжка, особенно съемный решетчатый фильтр в ней, собирает много пыли и жира. Со временем он может забиться так сильно, что воздух перестанет проходить через отверстия. Да и выглядит забитая вытяжка так себе. Домашний мастер поделился советом, который помогает быстро решить проблему.

Оказывается, для чистки фильтра необязательно использовать едкие химические средства. Достаточно кипятка. Поставьте съемную часть в раковину или ванну и обдайте ее кипятком с двух сторон. Грязь смоется, останется только просушить деталь и поставить ее на место.

Если есть посудомоечная машина, небольшой по размеру фильтр можно помыть даже в ней.