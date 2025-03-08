Народный календарь на 8 марта — «Кислые девки»

8 марта церковь вспоминает Смирнского епископа Поликарпа. Он причислен к лику святых за праведную жизнь, истинную веру и мученическую смерть. Cвятой был сожжен на костре, но не отрекся от Бога.

В народе же дату 8 марта назвали Кислые девки.

Почему же кислые?

В старину свадьбы активно играли с Рождества до Масленицы, поскольку после этого начинался Великий пост, когда венчания запрещались.

После Масленицы (которая празднуется неделю до Великого поста) девушки, не успевшие выйти замуж, оставались «кислыми», то есть грустными, потому что ближайшая возможность для венчания появлялась только после Пасхи. Если к этому времени жених не нашёлся, приходилось ждать летнего или осеннего свадебного периода.

Существовало много традиций, которые должны были помочь устроить женское счастье. Девушки заговаривали опару для пирогов, на растущую луну крутились на пятке, сметали в красный угол уличный сор, «приметая женихов».

Погодные приметы

День 8 марта выдался туманным — будет дождливое лето.

Если лед на Поликарпа еще не сошел, то весенняя рыбалка не будет удачной.

Если воробьи начинали вить гнезда, то морозов больше не ждали.