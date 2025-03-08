Савойская капуста: попробуйте, вам понравится

На рассаду её сеют в те же сроки и так же выращивают, что и просто белокочанную. Савойская капуста по сравнению с белокочанной имеет более нежную структуру и содержит заметно меньше клетчатки. В её тканях практически в полтора раза больше белка, состоящего почти исключительно из незаменимых аминокислот. По вкусовым достоинствам она белокочанную сестрицу тоже заметно превосходит. А голубцы из савойской капусты на вкус дадут белокочанной капусте 100 очков форы и не проиграют. Кроме того, раннеспелую савойскую капусту диетологи настоятельно рекомендуют употреблять в свежем виде.

Долгое время бытовало мнение, что савойская капуста уступает белокочанной в урожайности. Но её современные сорта и гибриды наглядно демонстрируют, что об этом предубеждении давно пора забыть. Савойская капуста нередко превосходит белокочанную по продуктивности.