Для чего людям дано умение смеяться?

Человек начинает смеяться уже в возрасте 3–5 месяцев. О том, какую пользу приносит смех, рассказали в TechInsider.

Укрепление общественных связей

Смех играет важную роль в социализации. Он сигнализирует о готовности к общению и подтверждает заинтересованность в установлении контакта. В ходе одного исследования ученые наблюдали за реакцией 2–4-летних детей, которым показывали мультфильмы. Оказалось, что дети смеялись в 8 раз чаще, если смотрели мультик вместе с другим ребенком.

Выстраивание романтических отношений

Смех способствует сближению людей. В психологии он входит в тройку главных сигналов симпатии наряду с зрительным контактом и прикосновениями. Улыбка и смех во время общения позволяют партнерам чувствовать себя более комфортно и повышают уровень доверия.

Поддержание здоровья

Человек — единственный примат, смеющийся на выдохе, что положительно сказывается на работе организма. Во время смеха увеличивается потребление кислорода, что способствует улучшению работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, смех ускоряет обмен веществ, так как способствует выбросу нейропептидов.

Снижение стресса

Смех запускает выработку эндорфинов — «гормонов счастья». В этот момент расширяются кровеносные сосуды, что способствует расслаблению организма. Это естественный способ борьбы со стрессом, который помогает человеку успокоиться и почувствовать себя лучше.