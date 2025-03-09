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Музыка оказалась эффективным обезболивающим 0

Дом и сад
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Музыка оказалась эффективным обезболивающим

В Университете Макгилла выяснили, что музыка способна действовать как эффективный анальгетик, если ее темп находится в соответствии с естественным ритмом слушателя.

Естественным ритмом считается такой, в котором человек ощущает себя наиболее комфортно, когда выполняет действия вроде ходьбы, речи, постукивания или даже игры на музыкальном инструменте. Такой темп воспринимается как интуитивный и простой, что-то вроде личного метронома, тикающего в сознании.

В исследовании принимали участие 60 добровольцев, которые испытывали легкую боль. Участники слушали незнакомые мелодии в их естественном ритме, на 15 % быстрее и на 15 % медленнее. Наибольшее облегчение наблюдалось, если темп мелодии совпадал с личным ритмом.

Это объясняется тем, что совпадение ритмов помогает отвлечь нейронную активность от восприятия боли.

Результаты подтверждают растущий интерес к терапевтическому потенциалу музыки, который уже показал свою эффективность в снижении стресса и улучшении двигательной функции у пациентов с болезнью Паркинсона.

Открытие может привести к созданию персонализированной музыкальной терапии для облегчения боли.

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