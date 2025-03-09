Ученые нашли способ выращивать огромные помидоры и баклажаны

Исследователи сравнили карты генома пасленовых и проследили, как гены эволюционировали с течением времени. Ботаники использовали технологию редактирования генов CRISPR-Cas9 для изменения одного или обоих дубликатов гена, а выращивание модифицированных растений позволило увидеть прогресс. Тщательное редактирование одной копии гена CLV3 привело к большим результатам — ученые обнаружили гены, связанные с размером овощей.

У африканского баклажана исследователи обнаружили ген SaetSCPL25-like, контролирующий количество семенных камер (локулов) внутри плода. Когда они отредактировали такие гены у томатов, оказалось, что можно выращивать помидоры с большим количеством локулов. Чем больше семенных камер, тем крупнее будет помидор.

Ботаники считают, что открытие может открыть новую эру огромных помидоров и баклажанов. Новые сорта поддержат сельское хозяйство, особенно там, где местные сорта слишком малы для масштабного производства, пишет Phys.org.