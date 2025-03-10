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Чем опасны кухонные принадлежности из черного пластика? 0

Дом и сад
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Чем опасны кухонные принадлежности из черного пластика?

Медицинский эксперт М. Лебедев предупредил, что кухонные принадлежности из черного пластика, а также тефлоновая посуда с царапинами могут представлять опасность для здоровья.

По словам врача, пластиковая утварь при правильном использовании не причиняет значительного вреда, но лучше минимизировать ее применение. В особенности это касается изделий из черного пластика, которые содержат вредные вещества — антипирены, использующиеся для предотвращения возгораний. Специалист порекомендовал заменить их на металлические, деревянные или силиконовые аналоги, поскольку они более термоустойчивы и не выделяют вредных веществ при нагревании.

Кроме того, доктор отметил, что пластиковые электрочайники лучше заменить на керамические, стеклянные или металлические модели.

Разделочные доски из пластика также стоит сменить на деревянные или бамбуковые, так как они менее подвержены износу и не выделяют потенциально опасных соединений в пищу.

Отдельную угрозу представляет поврежденная тефлоновая посуда. Тефлоновый слой служит защитой от контакта пищи с алюминием, который составляет основу большинства таких сковород и кастрюль. При появлении царапин алюминиевые соли могут попадать в еду, что потенциально вредит здоровью. Альтернативой могут стать керамическая посуда и изделия с титановым покрытием, подытожил эксперт.

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