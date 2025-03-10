Гиацинт: подарок в цветник

Луковицы ранней выгонки в цвет после отцветания при наличии зеленых листьев пересаживают в более крупные горшки, ставят на те окна, где больше света, или в парники. Поливы постепенно уменьшают при пожелтении листьев. После отмирания листьев луковицы выкапывают, подсушивают и хранят в прохладном сухом месте до осенней посадки. Отнятых деток сортируют на 2-3 размера и сажают одновременно с взрослыми луковицами, но отдельно от них. Всех деток также ежегодно выкапывают.

Во время выращивания деток удаляют все соцветия. Взрослые сильные луковицы из деток получаются в зависимости от сорта на 3-4-й год.

Гиацинты также размножают искусственно вызываемыми луковками при выскабливании и надрезании донца. Семенное размножение применяют для получения новых сортов. Оно длительно и сложно. Луковицы из семян, дающие цветущие растения, получают только на 5-7-й год.