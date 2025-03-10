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Остаются ли на мыле микробы? 0

Дом и сад
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Остаются ли на мыле микробы?
ФОТО: pixabay

Может ли мыло испачкаться? Что будет с мылом, упавшим на пол — удастся ли отмыть его? Отвечаем на эти вопросы в нашем материале.

Задерживается ли на поверхности мыла грязь? И можно ли от нее избавиться?

Мыло — вещество, представляющее собой смесь натриевых или калиевых солей, которые получают при расщеплении молекул жира (этот процесс называют омыление). Эти молекулы распадаются на глицерин и жирные кислоты - последние в щелочной среде образуют соли, которые и становятся мылом.

Каждая молекула мыла является амфипатической, то есть одна ее часть гидрофобна, а другая — гидрофильна. И когда вы моете руки с мылом, гидрофильная часть притягивается к воде, а гидрофобная — «цепляет» на себя грязь с кожи. Таким же образом действуют и сульфатные шампуни.

То есть, в какой-то степени — да, мыло может испачкаться, если гидрофобные части его молекул насобирают на себя грязь. Однако структура мыла такова, что оно состоит из мыльных пленок, так что загрязненный кусок мыла легко очищается с помощью механического воздействия — трения. Достаточно помыть руки, а затем промыть само мыло под проточной водой, чтобы оно стало идеально чистым.

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