Простоят ли тюльпаны дольше, если в вазу налить кипяток?

«Если опустить стебли тюльпанов в кипяток, цветок достаточно быстро и сильно раскроется и вырастет, однако в то же время кипяток повредит структуру стеблей и ускорит процесс увядания букета. Таким образом, данная «реанимация» только усугубит ситуацию, - предупреждает флорист Татьяна ТРОФИМЛЮК. - Тюльпаны достаточно быстро вянут, и если за букетом не ухаживать, то он простоит около трех дней.

Поэтому сразу после покупки тюльпанов проколите их стебли на 2 см ниже бутона для того, чтобы цветок не рос слишком быстро, а также сделайте прямой срез на каждом стебле. Затем поставьте букет в чистую холодную воду в прохладном помещении, так он простоит около 5 дней. Если же не забывать каждый день менять воду и обновлять срез, то ежедневный уход позволит букету радовать вас своей красотой в среднем до 10 дней».