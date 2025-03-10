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Связь режима дня и психического здоровья: мнение врача 0

Дом и сад
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Связь режима дня и психического здоровья: мнение врача

Соблюдение режима дня является важнейшим фактором поддержания физического и психического здоровья, рассказала педиатр Е. Алексенцева.

Согласно исследованиям, четкий распорядок способствует улучшению работы нервной системы, оптимизации функционирования внутренних органов, повышению качества сна и эффективности распределения времени.

Доктор подчеркнула, что ложиться спать желательно до 11 часов вечера, так как именно в это время начинается выработка гормона сна — мелатонина. Взрослому человеку необходимо спать от 7 до 9 часов в сутки.

Физическая активность играет важную роль в сохранении здоровья, поскольку помогает предотвратить возрастную потерю мышечной массы и оказывает положительное влияние на работу всех систем организма.

Также Алексенцева отметила, что правильное питание и соблюдение питьевого режима способствуют поддержанию здоровья. Взрослый человек должен ежедневно выпивать 2–3 литра воды, включая жидкость, поступающую с пищей. Питаться следует в определенные часы, так как это улучшает пищеварение и метаболизм. Врач не советует использовать гаджеты или смотреть телевизор во время еды, поскольку это отвлекает и может привести к перееданию.

Что касается режима питания, здоровому взрослому человеку достаточно трех приемов пищи в день, причем наиболее плотный прием пищи рекомендуется до обеда. Молодым людям, ведущим активный образ жизни, можно питаться четыре раза в день.

Кроме того, медик порекомендовала регулярно читать книги. Это тренирует интеллект, укрепляет память, развивает речевые навыки и аналитическое мышление, а также предотвращает преждевременное старение мозга.

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