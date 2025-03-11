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Чем и когда нужно белить плодовые деревья в саду? 0

Дом и сад
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Чем и когда нужно белить плодовые деревья в саду?

Можно приготовить побелочный раствор по старинному рецепту: например, в ведре воды разводят 3 килограмма извести, 1,5 килограмма глины, 1 килограмм коровяка и обмазывают этой массой стволы и ветви деревьев на возможно большую высоту.

Используют и специальную защитную краску ВС-511, а к известковому раствору, помимо медного купороса и глины, добавляют также нафталин или креолин - для запаха, который отпугивает мышей и зайцев.

Для защиты молодых деревьев от зайцев и полевок применяют также особые отпугивающие вещества. Они содержатся в некоторых растениях - бузине, перечной мяте, чернокорне. Если эти растения, предварительно высушенные, понемногу разложить вокруг штамбов или даже просто привязать пучки их к дереву, грызуны к нему не подходят. Не надо приурочивать побелку деревьев к 1 мая. Это, конечно, красиво и даже полезно (дезинфекция), но от пониженных температур не защищает.

Многие садоводы-любители охотно берут кисть в руки лишь в апреле-мае, когда деревья уже начинают зеленеть, - наводят порядок в саду. Прием этот позаимствован на юге, где побелка штамбов в какой-то мере спасает их от перегрева. У нас, наоборот, некоторым культурам и сортам тепла недостает, и белить их не требуется: темные стволы и ветви нагреваются лучше, жизненный тонус дерева повышается. А если решили белить, нужно это делать сейчас, в первых числах марта.

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