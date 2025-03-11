Как бороться с отпечатками пальцев на зеркалах?

Может, есть специальные средства, которые решают такую проблему?

Самодельные чистящие средства бывают столь же эффективны, как и промышленные аналоги, отмечает опытная домохозяйка Любовь ГОЛЕНКО.

Одно из таких: в равных пропорциях смешайте уксус (можно яблочный), кондиционер для белья и средство для мытья посуды. Распылите средство на зеркало, протрите его насухо, а после – ещё раз, но уже другой сухой тряпкой.

Благодаря плёнке, которую образует средство, на зеркале не остаются отпечатки пальцев и ладоней. Эффект, конечно, временный. Однако зеркало будет грязниться реже, потому и к уборке придётся прибегать позже.