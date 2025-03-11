Как группа крови влияет на темперамент мужчины?

По их словам, самые страстные любовники – это обладатели 1-й группы, мужчины с 2-й группой – наиболее верные и надёжные партнёры, обладатели 3-й группы отличаются своей чувствительностью, а мужчины с 4-й группой консервативны во взглядах в отношениях с женщинами.

«Здесь речь идёт скорее о чертах характера, – считает психолог-консультант Анастасия Карачевцева. – Отношение мужчины к женщине сильно зависит не от его темперамента, а от опыта отношений с матерью. Конечно, некоторым матерям было бы очень соблазнительно сказать: «Не я так плохо воспитала сына, виновата его группа крови». Что может звучать как приговор. Врождённый темперамент – это химические реакции организма, скорость возбуждения и торможения. Всё остальное – уже приобретённое и, более того, изменяемое.

Очень многое зависит от нас самих. Группу крови мы не выбираем, но свои реакции в отношении других людей выбирать можем. В течение жизни мужчины, которые были консервативными и нетерпимыми с женщинами, могут переоценить своё поведение и стать терпимее, чувственнее и обрести свободу в любви».