Как повысить урожай картофеля, сажая его на прошлогоднее место?

Что нужно делать, чтобы они были выше? Да и с кислотностью почвы есть проблема: на участке растут иван-чай, хвощ и другие сорные травы.

Действительно, травы, о которых вы пишете, любят кислотные почвы. На таких почвах плохо растут огурцы, столовая свекла. Картофель переносит высокую кислотность значительно лучше. Однако на очень кислых почвах урожайность клубней снижается. Поэтому туда необходимо систематически вносить древесную или торфяную золу из расчета 10-15 кг на 100 м2 участка.

На огороде картофель следует чередовать с другими культурами. Лучше всего его размещать после капусты, столовой и кормовой свеклы, огурцов, салата, редиски и шпината. Нередко все же приходится сажать картофель из года в год на одном и том же месте.

В этих случаях необходимо хорошо удобрять участок, вносить торф, навоз, компосты и чаще менять семенной материал. Это особенно важно, если картофель был заражен паршой обыкновенной, ризоктонией, стеблевой нематодой и другими болезнями.