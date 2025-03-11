Как растения помнят стресс, если у них нет мозга?

Ученые обнаружили, что растения способны запоминать стрессовые ситуации, используя эпигенетические изменения в своих клетках. Это явление, известное как иммунный прайминг, позволяет флоре «помнить» о прошлых атаках вредителей и болезней и помогает лучше защищаться в будущем.

В отличие от позвоночных, у растений нет специализированных клеток памяти, но они могут изменять активность своих генов для адаптации к окружающей среде. Исследования показали, что многократное воздействие стресса вызывает стойкие изменения в ДНК растений, которые могут передаваться следующим поколениям.

Эти изменения происходят чаще всего в транспозонах — фрагментах ДНК, которые могут перемещаться внутри генома. Стресс активирует защитные гены, позволяя растениям быстрее реагировать на повторные угрозы.

Таким образом, растения используют свою «память» для повышения устойчивости, что особенно важно в условиях изменения климата и угроз для сельского хозяйства.