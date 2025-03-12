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Как выращивать ранние огурцы в парнике? 0

Дом и сад
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Как выращивать ранние огурцы в парнике?

Чтобы получить ранние огурцы, хочу их выращивать в парнике. Как это сделать?

Земля под огурцы насыпается навозная, толщиной 18 см; пространство до стекла оставляют в 25 см.

Когда температура в парнике понизится настолько, что рука, опущенная в землю, может терпеть, проводят вдоль парника две бороздки глубиной 5 см, которые затем поливаются, и семена огурцов, таким образом, сеются в мокрую землю в расстоянии друг от друга на 10 см, после чего бороздки заравниваются.

После всхода, дня через три, следят, чтобы сеянцы не вытянулись, для чего дается воздух. Когда будет развиваться третий лист, огурцы следует прищипнуть и всходы продернуть, оставляя расстояние в 10-20 см, после чего земля приваливается таким образом, чтобы образовался валик до семядолей. Так всходы будут пускать корешки в валики. Поливать огурцы необходимо хорошо. Как только всходы начнут прорастать до стекол, их осторожно пригибают.

А вот разведение огурцов высадками не совсем практично.

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