Можно ли принимать душ при включенной стиральной машине?

Мыться при включенной стиральной машине нельзя: есть риск поражения током. В целом недопустимо использование электроприборов, подключенных к сети переменного тока (например, фена, нагревателя и других), во время принятия водных процедур, когда возможно одновременное прикосновение к трубопроводной арматуре, в том числе к потоку воды, и поврежденному корпусу или проводке электрооборудования.

Во время стирки действительно есть вероятность поражения электрическим током, поэтому лучше купание отложить. По этой же причине не следует опираться на стиральную машину, выходя из ванны. Проводником электричества может стать и пар, который перемещается по комнате.