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Урожай в первый же год! Прививаем груши и яблони 0

Дом и сад
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Урожай в первый же год! Прививаем груши и яблони

Своим опытом делится садовод-любитель М. Ясень.

  • У многих садоводов-любителей растут малоценные сорта груш и яблонь, с которых, однако, можно получить хороший урожай, перепривив их. Возраст дерева не имеет существенного значения, главное, чтобы оно было здоровым и имело хороший годичный прирост. Обычно прививают черенками с почками роста, которые дают плоды на третий-четвертый год. Я же получаю урожай в год прививки.

Ветвь яблони, на которой будут привиты черенки, обрезаю под углом 45 градусов к основному стволу. В верхнюю сторону среза прививаю черенок с двумя-тремя почками роста, а нижнюю – черенок с цветочной почкой от двухлетнего побега. Он-то и дает плоды. С обратной стороны черенка привоя осторожно удаляю кору на 1,5-2 мм до обнажения камбия, чтобы срастание происходило быстрее.

Приживаемость черенков и зарастание ран во многом зависят от правильной обвязки и тщательного замазывания открытых срезов садовым варом. Обвязываю черенок полосками полиэтиленовой пленки длиной 25-30 см и шириной 2-2,5 см. Они позволяют плотно прижимать привой к подвою. В то же время пленка может растягиваться и не мешает росту прижившегося черенка в первые недели.

Через 1-1,5 недели у перепривитого дерева на штамбе и скелетных ветвях появляются побеги из спящих почек. Их удаляю.

Наилучшим сроком для прививки считается середина апреля. Можно прививать и в мае при цветении, но если стоит сухая, жаркая погода, то на прививку нужно обязательно надеть полиэтиленовый мешочек, чтобы предохранить черенок от иссушения. Потом его снять.

Когда побеги достигнут полуметровой длины, их прищипываю, чтобы они прекратили рост и древесина их лучше вызрела.

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