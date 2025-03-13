Народный календарь на 13 марта — Василий-капельник

Сегодня церковь вспоминает преподобного Василия. В VII веке он был учеником Прокопия Декаполита, святого, день памяти которого отмечался вчера. За истинную веру они подверглись пыткам и много лет провели в темнице.

13 марта уже чувствуется весна, как правило, начинается оттепель. Но печи в крестьянских домах еще продолжают топиться. Предки считали огонь живым существом, за ним ухаживали, разговаривали с ним.

С этого дня начиналась заготовка дров. День был особенным для сбора сосновых почек, из них готовилась настойка от многих болезней. 13 марта считали самым несчастливым днем в году. Прежде чем переступить порог дома, люди читали особую молитву.

Погодные приметы

Дождливый день — лето будет мокрым. Длинные сосульки — затяжная весна. Месяц рогами вниз — ждем тепла. Началась капель — будет удачная охота на зайцев.