В Исландии предложили использовать лаву вулканов для строительства

В теории расплавленная лава может быть направлена в специальные каналы, где она затвердеет, создавая прочные основания для построек. Это смелое видение предполагает, что лавовый поток способен обеспечить материалом возведение целого города за считаные недели без вредной добычи и использования невозобновляемых энергоносителей.

Идея неслучайно возникла в Исландии: местная активность вулканов и нехватка древесины делают ее особенно актуальной в этой стране.

Однако существуют технические трудности: высокая температура лавы (700–1200 градусов Цельсия) затрудняет контроль над ее потоком, а остывание может приводить к непредсказуемым формам. Несмотря на это, Lavaforming остается концептуальным экспериментом, который переосмысляет подход к архитектуре в условиях глобальных вызовов.