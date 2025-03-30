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В Исландии предложили использовать лаву вулканов для строительства 0

Дом и сад
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
В Исландии предложили использовать лаву вулканов для строительства

Арнхильдур Палмадоттир, основательница компании s.ap architects в Рейкьявике, представила амбициозный проект Lavaforming, исследующий применение лавы исландских вулканов в качестве экологически чистого стройматериала.

В теории расплавленная лава может быть направлена в специальные каналы, где она затвердеет, создавая прочные основания для построек. Это смелое видение предполагает, что лавовый поток способен обеспечить материалом возведение целого города за считаные недели без вредной добычи и использования невозобновляемых энергоносителей.

Идея неслучайно возникла в Исландии: местная активность вулканов и нехватка древесины делают ее особенно актуальной в этой стране.

Однако существуют технические трудности: высокая температура лавы (700–1200 градусов Цельсия) затрудняет контроль над ее потоком, а остывание может приводить к непредсказуемым формам. Несмотря на это, Lavaforming остается концептуальным экспериментом, который переосмысляет подход к архитектуре в условиях глобальных вызовов.

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